Il viaggio dei CubeSat: nuovo metodo testato per l'atterraggio su un asteroide

Tra un anno, l’Agenzia spaziale europea (ESA) lancerà la missione Hera, che sarà la seconda navicella spaziale umana ad esplorare l’asteroide Didymos. Mentre la missione DART della NASA si era già schiantata contro la luna Didymos, Dimorphos, Hera mira a indagare sul cratere da impatto lasciato dietro di sé e a far luce sulla difesa planetaria contro gli asteroidi.

Nell'ambito del programma di difesa planetaria dell'ESA, la missione principale di Hera è studiare gli effetti della missione DART su Dimorphos e Didymos, aiutando gli scienziati a saperne di più su come contrastare potenziali minacce di asteroidi sulla Terra. Inoltre, Hera funge da missione dimostrativa tecnologica, introducendo un metodo di atterraggio unico noto come Robust Ballistic Landings.

L'atterraggio su un asteroide rotante con gravità minima pone diverse sfide. CubeSats, Milani e Juventus, dal peso di circa 12 kg ciascuno, accompagneranno Hera e utilizzeranno i loro strumenti per approfondire lo studio dell'asteroide binario. Questi strumenti includono uno spettrometro, un termogravimetro per rilevare sostanze volatili e organiche, un radar per sondare la struttura interna di Dimorphos e un gravimetro. Anche le telecamere e le apparecchiature radio aiuteranno nel processo di esame, che dovrebbe durare circa sei mesi.

Al termine della missione, Milani e Juventus dovrebbero tentare l'atterraggio su Dimorphos. Un recente articolo dell’autore principale Iosto Fodde dell’Università di Glasgow intitolato “Progettazione e analisi di robusti atterraggi balistici sul secondario di un asteroide binario” presenta un nuovo metodo per i CubeSat per ottenere un atterraggio di successo.

Un atterraggio balistico robusto si riferisce a una tecnica di discesa senza motore. Utilizzando la tecnica non intrusiva dell’interpolazione di Chebyshev (NCI), i CubeSat calcolano il tasso di crescita dei possibili stati nel tempo. Ciò aiuta a limitare le velocità e gli angoli di impatto, ottimizzando la traiettoria di atterraggio. Il risultato è un aumento del 20% del successo dell’atterraggio e una significativa riduzione dell’impronta dell’atterraggio rispetto ai metodi convenzionali.

Mentre missioni complesse e costose come OSIRIS-REx della NASA hanno evidenziato l’importanza del ritorno dei campioni di asteroidi sulla Terra, gli autori dell’articolo sottolineano che gli atterraggi di base dei veicoli spaziali sugli asteroidi forniscono preziosi dati scientifici. Questi atterraggi forniscono informazioni sulla struttura interna e sulle proprietà dei materiali degli asteroidi, consentendo al contempo misurazioni in situ.

Con l'imminente missione Hera e il rivoluzionario tentativo di atterraggio dei CubeSat, scienziati e ingegneri sono entusiasti dei potenziali progressi nell'esplorazione degli asteroidi. Il miglioramento del tasso di successo degli atterraggi offerto dal metodo Robust Ballistic Landing apre le porte a missioni future e migliora la nostra comprensione di questi oggetti cosmici.

FAQ

1. Qual è lo scopo della missione Hera?

La missione Hera mira a studiare gli effetti della missione DART della NASA sull'asteroide Didymos e sulla sua luna Dimorphos come parte del programma di difesa planetaria dell'ESA.

2. Cos'è la tecnica dell'atterraggio balistico robusto?

L'atterraggio balistico robusto si riferisce a un metodo di discesa non motorizzato in base al quale i CubeSat calcolano le velocità e gli angoli di impatto utilizzando la tecnica di interpolazione di Chebyshev (NCI) non intrusiva per ottimizzare le loro traiettorie di atterraggio.

3. Come contribuiranno Milani e Juventus alla missione Hera?

Milani e Juventus, i CubeSat che accompagnano Hera, utilizzeranno diversi strumenti per migliorare lo studio dell'asteroide binario, tra cui uno spettrometro, un termogravimetro, un radar, un gravimetro, telecamere e apparecchiature radio.

4. Quali sono i potenziali benefici degli atterraggi sulla superficie degli asteroidi?

Gli atterraggi sulla superficie degli asteroidi forniscono preziosi dati scientifici riguardanti la struttura interna e le proprietà dei materiali degli asteroidi. Inoltre, le misurazioni in situ possono offrire ulteriori approfondimenti su questi oggetti cosmici.

5. Quali miglioramenti offre il metodo Robust Ballistic Landing?

Rispetto ai metodi convenzionali, la tecnica Robust Ballistic Landing aumenta significativamente del 20% il tasso di successo dell’atterraggio e riduce l’impronta di atterraggio dei CubeSat.