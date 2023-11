Missione Hera della NASA: pionieristici atterraggi balistici robusti sugli asteroidi

By

L'imminente missione Hera della NASA è destinata a fare la storia essendo la seconda navicella spaziale umana a visitare l'asteroide binario Didymos. Mentre il suo obiettivo principale è studiare il cratere da impatto formato dalla missione DART della NASA sulla luna Didymos, Dimorphos, Hera mira anche a dimostrare una tecnologia innovativa nel campo della difesa planetaria.

Per aiutarla nello studio, Hera sarà accompagnata da due CubeSat, Milani e Juventus, che effettueranno atterraggi senza precedenti su Dimorphos. L'idea di atterrare su un asteroide può sembrare scoraggiante, ma questi CubeSat forniranno preziose informazioni sul potenziale di atterraggi di successo in modo più semplice ed economico.

La chiave per realizzare questi atterraggi risiede nel concetto di Robust Ballistic Landings. A differenza delle discese motorizzate convenzionali, questo metodo si basa sulla tecnica di interpolazione di Chebyshev (NCI) non intrusiva. Calcolando il tasso di crescita dei possibili stati dei veicoli spaziali nel tempo, i CubeSat possono ottimizzare le loro traiettorie e aumentare il successo dell'atterraggio del 20%, riducendo significativamente l'impronta dell'atterraggio.

Questo approccio rivoluzionario all’atterraggio sugli asteroidi apre nuove possibilità per l’esplorazione scientifica. Mentre missioni complesse come OSIRIS-REx della NASA si sono dimostrate efficaci nelle missioni di ritorno di campioni, i Robust Ballistic Landings di Hera mostrano che anche gli atterraggi di semplici veicoli spaziali possono produrre preziose conoscenze scientifiche. Le interazioni dirette tra veicolo spaziale e superficie forniscono informazioni cruciali sulla struttura interna di un asteroide e sulle proprietà dei materiali, integrate da misurazioni in situ.

Milani e Juventus sottoporranno uno studio intensivo di sei mesi su Dimorphos e Didymos insieme a Hera, utilizzando i loro strumenti per indagare il sistema binario di asteroidi. Alla fine della missione, tenteranno il loro audace atterraggio su Dimorphos, equipaggiati con le conoscenze approfondite sulla superficie ottenute durante la missione.

Con la missione Hera e Robust Ballistic Landings, la NASA sta ampliando i confini e ridefinendo ciò che può essere raggiunto nel campo dell’esplorazione degli asteroidi. Questi approcci innovativi aprono la strada a future missioni per studiare e potenzialmente mitigare la minaccia di asteroidi pericolosi che potrebbero rappresentare un rischio per la Terra.

FAQ

Cos'è l'atterraggio balistico robusto?

Il Robust Ballistic Landing è un metodo di atterraggio sugli asteroidi che non si basa sulla discesa motorizzata. Utilizza la tecnica non intrusiva dell'interpolazione di Chebyshev (NCI) per ottimizzare le traiettorie e aumentare il successo dell'atterraggio.

Quali asteroidi esplorerà la missione Hera?

La missione Hera esplorerà l'asteroide binario Didymos e la sua luna Dimorphos.

Qual è l'obiettivo dei CubeSat Milani e Juventus?

Milani e Juventus, che accompagneranno la missione Hera, effettueranno atterraggi su Dimorphos per raccogliere preziosi dati scientifici sulla struttura interna dell'asteroide e sulle proprietà dei materiali.

In che modo la missione di Hera contribuisce alla difesa del pianeta?

La missione di Hera ha l'obiettivo di studiare il cratere da impatto formato dalla missione DART della NASA su Dimorphos. Comprendendo gli effetti di questo impatto, gli scienziati possono ottenere informazioni sulle strategie per deviare gli asteroidi pericolosi che potrebbero minacciare la Terra.

(Fonte: arXiv)