L'Osservatorio Gaia dell'Agenzia spaziale europea scopre mezzo milione di nuove stelle

L'Agenzia spaziale europea (ESA) ha recentemente pubblicato nuovi dati dal suo Osservatorio Gaia, rivelando la scoperta di oltre mezzo milione di stelle precedentemente sconosciute e di oltre 150,000 asteroidi. Questi dati fanno parte del terzo rilascio di dati di Gaia, con il primo rilascio che avverrà nel giugno 2022. Queste stelle appena scoperte si trovano all'interno di Omega Centauri, il più grande ammasso globulare di stelle visibile dalla Terra, situato a circa 17,000 anni luce di distanza.

Le recenti osservazioni di Gaia hanno documentato un totale di 1.8 milioni di stelle all'interno di Omega Centauri, e queste nuove stelle sono comparativamente più deboli di quelle precedentemente scoperte dall'ESA. Nello specifico, le stelle appena scoperte sono 15 volte più deboli delle loro controparti nell’ammasso.

Gaia ha identificato con successo 526,587 nuove stelle nella regione di Omega Centauri, che comprende nove aree densamente popolate. In particolare, l’osservatorio può ora osservare più di dieci volte il numero di stelle nel nucleo dell’ammasso. Questi dati appena acquisiti non solo colmano le lacune nella mappatura di Gaia, ma forniscono anche preziose informazioni sulla formazione e lo sviluppo delle stelle.

La scoperta di queste stelle consente ai ricercatori di studiarne la distribuzione e il movimento, superando il potenziale previsto di Gaia. Inoltre, queste stelle appena scoperte rappresentano una delle regioni più densamente popolate osservate da Gaia in quest’area dello spazio.

Sebbene Gaia inizialmente non fosse stata progettata per la cosmologia, l’osservatorio, in orbita dal 2013, si è dimostrato molto efficace nel rilevamento delle stelle. Ha svolto un ruolo cruciale nella scoperta di numerose stelle durante i suoi vari rilasci di dati. Inoltre, Gaia ha facilitato la creazione di una mappa estesa e dettagliata della Via Lattea, svelando la nostra galassia con dettagli senza precedenti.

Fonte:

– Agenzia spaziale europea (ESA)

– Osservatorio Gaia