L'Osservatorio Gaia scopre mezzo milione di nuove stelle nell'ammasso Omega Centauri

L'osservatorio Gaia dell'Agenzia spaziale europea è in missione per creare la mappa tridimensionale più dettagliata dell'universo locale. Nel suo ultimo rilascio di dati, Gaia ha catturato e rilasciato informazioni su oltre 1.8 miliardi di stelle. Tuttavia, c’erano lacune nei dati nelle aree in cui si trovavano ammassi stellari densamente concentrati.

Gli ammassi globulari, che sono associazioni approssimativamente sferiche di stelle, sono tra le strutture più antiche dell'universo e sono gli elementi costitutivi delle galassie. Sfortunatamente, questi ammassi appaiono spesso come stelle singole dai telescopi terrestri a causa dei disturbi atmosferici. Inoltre, i nuclei luminosi degli ammassi globulari possono saturare i rilevatori degli strumenti, rendendo difficile scrutare nelle loro profondità.

Per superare queste sfide, Gaia ha utilizzato una speciale modalità operativa per mappare il più grande ammasso globulare conosciuto, Omega Centauri. Ciò ha portato alla scoperta di mezzo milione di nuove stelle all'interno dell'ammasso. Questa scoperta supera le capacità di progettazione previste dello strumento e fornirà agli astronomi una comprensione più accurata e dettagliata dell'universo.

I dati raccolti dalle osservazioni di Gaia contribuiranno al quarto rilascio dei risultati Gaia (DR4), previsto per la fine del 2025. Questo rilascio includerà dati provenienti da otto ulteriori regioni dello spazio densamente popolate da stelle, espandendo ulteriormente la nostra conoscenza del cosmo. Inoltre, la scoperta di queste stelle all’interno dell’ammasso Omega Centauri aiuterà gli scienziati a perfezionare le stime sull’età della Via Lattea.

Inoltre, Gaia non sta catalogando solo le stelle ma anche piccoli oggetti all’interno del nostro Sistema Solare, come gli asteroidi. Con il prossimo rilascio di dati, si prevede che Gaia raddoppierà il numero di asteroidi conosciuti, fornendo preziose informazioni sul nostro quartiere celeste.

Nel complesso, la missione in corso dell'Osservatorio Gaia sta gettando nuova luce sulla vastità dell'universo e approfondendo la nostra comprensione delle sue complessità.

– Comunicato stampa dell'Osservatorio Gaia dell'Agenzia spaziale europea