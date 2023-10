La navicella spaziale Euclid torna in pista per indagare sull'universo oscuro

By

La navicella spaziale Euclid dell'Agenzia spaziale europea (ESA), conosciuta anche come il "detective dell'universo oscuro", ha riacquistato la capacità di navigare dopo aver perso le tracce delle sue stelle guida a causa di un'errata identificazione cosmica. Superato questo ostacolo, il satellite è ora pronto ad approfondire i misteri della materia oscura e dell’energia oscura, due fenomeni che hanno lasciato perplessi i cosmologi per anni.

La materia oscura, che costituisce uno sorprendente 85% della materia presente nell’universo, è essenzialmente invisibile, mentre l’energia oscura è responsabile dell’espansione accelerata del cosmo. Euclid è stato lanciato il 1 luglio con lo scopo specifico di indagare questi aspetti enigmatici dell'universo.

Sebbene la navicella spaziale abbia raggiunto con successo il punto 2 di Lagrange, un punto stabile nel sistema Terra-Sole, ha riscontrato un problema nel catturare le sue prime immagini del cosmo. Il Fine Guidance Sensor, su cui Euclid fa affidamento per la navigazione, aveva difficoltà a localizzare le sue stelle guida a causa dell'interferenza causata dai raggi cosmici, dalla luce diffusa dal sole e dai raggi X solari. Di conseguenza, gli artefatti causati da questa interferenza hanno reso difficile per la navicella spaziale identificare con precisione la configurazione stellare.

Tuttavia, il team della missione ha sviluppato una patch software per risolvere questo problema, che è stata sottoposta a test approfonditi su un modello elettrico di Euclid e successivamente sul vero veicolo spaziale in orbita. Dopo dieci giorni di test, il sensore di guida di precisione ora funziona come previsto e le stelle guida di Euclid sono state nuovamente localizzate con successo.

Una volta risolti questi problemi iniziali, Euclid è pronta ad entrare nella fase di verifica delle prestazioni. Durante questa fase critica, la navicella spaziale effettuerà i test finali prima di poter iniziare la sua missione di esplorazione dell'universo oscuro. Euclid esplorerà circa un terzo del cielo, esaminando le galassie e gli ammassi stellari per scoprire informazioni sulla materia oscura e sull'energia oscura. Inoltre, studierà gli effetti dell’energia oscura sulla crescente separazione tra le galassie man mano che l’universo si espande.

Si prevede che la fase di verifica delle prestazioni si concluderà alla fine di novembre, consentendo a Euclid di iniziare la sua missione innovativa di far luce sui misteri dell'universo oscuro. Si prevede che le osservazioni della sonda forniranno una comprensione rivoluzionaria dell'evoluzione cosmica, compreso il ruolo della materia oscura e l'impatto dell'energia oscura sull'universo.

Fonte:

– Articolo originale pubblicato su Space.com