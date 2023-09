La missione Huginn: filmare spari fulminei verso lo spazio

L'astronauta dell'ESA Andreas Mogensen è pronto a catturare temporali e fulmini verso lo spazio come parte della missione Huginn, che mira a studiare la scienza del clima. Durante la sua missione precedente, Mogensen ha catturato vari fenomeni di fulmini, inclusi jet blu e sprite, utilizzando una fotocamera della Stazione Spaziale. Questa volta utilizzerà una fotocamera Davis, che misura le differenze di luce per creare immagini, simili a come funziona l'occhio umano. La telecamera Davis può filmare ad una velocità equivalente a 100,000 immagini al secondo, necessaria per catturare gli eventi luminosi transitori (TLE) che si verificano durante i temporali.

Gli scienziati sperano che le immagini catturate da Mogensen forniscano ulteriori informazioni sullo sviluppo e sull'interazione di questi fulmini con l'atmosfera superiore, nonché sul loro impatto sui gas serra come l'ozono. Comprendere queste interazioni è cruciale nel contesto di un clima che cambia. La missione Huginn è guidata dal più grande istituto di ricerca spaziale della Danimarca, DTU Space, che ha guidato anche il precedente esperimento di Mogensen, Thor, nel 2015.

Definizioni:

Eventi luminosi transitori (TLE): fenomeni di fulmini che si verificano sopra le nuvole, inclusi getti blu e sprite rossi.

Davis Camera: una fotocamera che utilizza la tecnologia basata sugli eventi per misurare le differenze di luce e creare immagini, in modo simile a come funziona l'occhio umano.

Missione Huginn: una missione guidata da DTU Space per catturare immagini di temporali e fenomeni di fulmini utilizzando la fotocamera Davis.

