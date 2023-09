Testare le culture Kombucha per la resilienza spaziale

L'ESA sta conducendo test sulle colture di kombucha per determinare la loro resilienza nello spazio e il loro potenziale per sostenere la presenza umana sulla Luna e su Marte. Queste colture, note per le loro proprietà fermentative e i benefici per la salute, possiedono la capacità di sopravvivere negli ambienti difficili della Terra, rendendole un argomento intrigante per l’esplorazione spaziale.

Gli esperimenti sono stati condotti utilizzando la struttura Expose sulla Stazione Spaziale Internazionale, dove i campioni sono stati esposti a radiazioni cosmiche e condizioni marziane simulate. Una scoperta notevole è stata che un microrganismo chiamato cianobatterio è stato in grado di riparare il proprio DNA e riprendere la divisione cellulare anche dopo essere stato esposto alle radiazioni cosmiche e agli ioni di ferro, che sono noti per causare ingenti danni. Si ritiene che un gene specifico, il gene sulA, svolga un ruolo cruciale nell'arrestare la divisione cellulare finché il danno al DNA non viene riparato.

Inoltre, gli esperimenti hanno rivelato che i cluster di cellule forniscono un microhabitat per le specie più piccole, consentendo loro di “fare l’autostop” attraverso lo spazio all’interno di gruppi più grandi di cellule che forniscono protezione. Ciò ha implicazioni per comprendere come i cluster cellulari e i biofilm possono proteggere dagli estremi dello spazio e prevenire la contaminazione durante le missioni spaziali.

Oltre a esplorare il potenziale di supporto agli insediamenti spaziali, le culture di kombucha potrebbero anche fungere da prezioso modello di radiazioni. Studiando il modo in cui questi microrganismi rispondono alle radiazioni, gli scienziati possono acquisire conoscenze su come migliorare la salute umana e sviluppare strategie di protezione dalle radiazioni per gli astronauti.

I ricercatori immaginano un futuro in cui queste colture potrebbero essere coltivate sulla Luna e su Marte, grazie alla loro capacità di produrre ossigeno e funzionare come biofabbriche. Il loro utilizzo nelle future missioni spaziali e negli sforzi di esplorazione spaziale umana potrebbe migliorare significativamente la sostenibilità di questi sforzi.

Nel complesso, testare le colture di kombucha nello spazio offre spunti promettenti sulla resilienza dei microrganismi e sulle loro potenziali applicazioni nel supportare la presenza umana a lungo termine oltre la Terra.

Definizioni:

– Kombucha: una bevanda a base di tè fermentato nota per i suoi benefici per la salute.

– Resilienza: la capacità di resistere e riprendersi da condizioni difficili.

– Biofilm: comunità di microrganismi che formano uno strato protettivo su una superficie.

– Radiazione cosmica: particelle ad alta energia provenienti dallo spazio.

– Condizioni marziane: condizioni simulate per imitare l'ambiente su Marte.

– Gene SulA: un gene che regola la divisione cellulare in risposta al danno al DNA.

– Protezione planetaria: Protocolli per prevenire la contaminazione tra corpi celesti.

– Cianobatterio: un tipo di batterio capace di fotosintesi.

– Microhabitat: un habitat su piccola scala all’interno di un ecosistema più ampio.

– Modello di radiazione: un sistema utilizzato per studiare gli effetti delle radiazioni sugli organismi viventi.

Fonte:

– Colture Kombucha testate per la resilienza spaziale. (ESA)

– Protezione planetaria. (ESA)