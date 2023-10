Il concetto della missione ROARS: utilizzare sciami di satelliti per studiare l'attività solare e la meteorologia spaziale

L’Agenzia spaziale europea (ESA) ha approvato il finanziamento per una missione chiamata Revealing the Orbital and Atmospheric Responses to Solar Activity (ROARS), che mira a utilizzare uno sciame di satelliti per migliorare le osservazioni scientifiche. Distribuendo i carichi scientifici tra più CubeSat, la missione mira a raccogliere dati cruciali sull’attività solare e sulla meteorologia spaziale, che possono svolgere un ruolo significativo nelle collisioni tra satelliti e nell’accumulo di detriti spaziali.

I CubeSat, piccoli satelliti modulari delle dimensioni di un forno a microonde, saranno dotati di strumenti avanzati, tra cui sensori magnetici e atmosferici, nonché capacità di comunicazione laser. Laser e strumenti radar a terra supporteranno lo sciame di satelliti. Insieme, questi satelliti e strumenti lavoreranno per scoprire gli effetti dell’attività solare sull’atmosfera superiore, come i cambiamenti nella resistenza che possono avere un impatto sulle altitudini dei satelliti.

L’attività solare può causare l’espansione dell’atmosfera, portando ad una maggiore resistenza sui satelliti e ad una conseguente diminuzione della loro altitudine. La missione ROARS mira a comprendere questa relazione tra meteorologia spaziale e deposizione di energia nell'alta atmosfera, con l'obiettivo di garantire la sicurezza dei satelliti vitali per la vita di tutti i giorni.

Ravindra Desai, il ricercatore principale della missione, spiega che l'obiettivo della missione è acquisire una comprensione completa di come la meteorologia spaziale influisce sull'atmosfera superiore e minaccia le operazioni satellitari. In tal modo, questa missione può contribuire a creare un ambiente più sicuro per l'esplorazione spaziale e supportare la visione dell'ESA di utilizzare l'orbita terrestre bassa come base sicura per le spedizioni lunari e marziane.

La progettazione a sciame dei satelliti ROARS stessi consente di evitare le collisioni, garantendo la sicurezza e l'integrità della missione. Inoltre, i satelliti sono dotati di tecnologie deorbitali per consentire la riduzione controllata dell’altitudine dopo un periodo di cinque anni. Questa misura garantisce che lo sciame ROARS non contribuisca al problema dei detriti spaziali che cerca di affrontare.

Questa missione concettuale apre interessanti possibilità per far progredire la nostra comprensione della meteorologia spaziale e del suo impatto sulle operazioni satellitari. Sfruttando gli sciami di satelliti, la missione ROARS mira a fornire dati vitali che possano migliorare la sicurezza nello spazio e aprire la strada a ulteriori esplorazioni dei corpi celesti.

Fonte:

– Agenzia spaziale europea (ESA) – www.esa.int

– OpenCosmos – www.opencosmos.com

– Università di Warwick – www.warwick.ac.uk