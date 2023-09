Andreas Mogensen diventa comandante della ISS, segnando una pietra miliare per gli astronauti europei

By

L'astronauta dell'ESA Andreas Mogensen ha assunto il comando della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), diventando così il sesto europeo a ricoprire questo prestigioso ruolo. Mogensen ha assunto il comando il 26 settembre 2023 e presterà servizio fino all'inizio del 2024, supervisionando le attività dell'equipaggio e garantendo la sicurezza e il funzionamento della Stazione Spaziale. In qualità di comandante della ISS, Mogensen è responsabile della sicurezza, del benessere e del coordinamento dei membri dell'equipaggio, mentre collabora anche con il controllo a terra per supervisionare tutte le attività e le operazioni sulla Stazione Spaziale.

Durante il suo comando, diversi veicoli cargo arriveranno alla ISS, tra cui l'Axiom-3, che trasporterà l'astronauta del progetto ESA Marcus Wandt. Questo segnerà la prima volta che due scandinavi saranno insieme nello spazio. Il mandato di Mogensen come comandante coincide con la sua missione Huginn in corso, iniziata il 27 agosto 2023, quando è stato lanciato come pilota della navicella spaziale Crew Dragon.

La nomina di Andreas Mogensen a comandante della ISS sottolinea il riconoscimento degli astronauti europei e la loro esperienza da parte dei partner internazionali. Questo traguardo viene celebrato dal Direttore dell'Esplorazione Umana e Robotica dell'ESA, Daniel Neuenschwander, che elogia la leadership di Mogensen e augura a lui e all'equipaggio dell'Expedition 70 un'esperienza memorabile e di successo sulla Stazione Spaziale.

Il comandante della ISS svolge un ruolo fondamentale nel successo delle missioni e nel benessere dei membri dell'equipaggio a bordo della stazione spaziale. Le responsabilità del comandante includono garantire la sicurezza dell'equipaggio, gestire e coordinare le attività di tutti i membri dell'equipaggio, supervisionare il funzionamento e la manutenzione dei sistemi della stazione e fungere da punto di comunicazione principale tra la ISS e il controllo a terra.

Fonte: ESA, NASA