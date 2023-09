L'eclissi totale del 2024: uno spettacolare evento astronomico a Erie, Pennsylvania

L'eclissi totale del 2024 è uno straordinario fenomeno astronomico che affascinerà la regione e offrirà un'esperienza irripetibile. Mentre l’area di Pittsburgh sarà testimone di un’eclissi parziale, coloro che cercano di immergersi nell’oscurità completa vorranno avventurarsi a nord sulla I-79 fino a Erie, in Pennsylvania. Essendo l'unica grande città della Pennsylvania nel percorso della totalità, Erie si sta preparando per un massiccio afflusso di visitatori che va da 65,000 a 250,000 persone.

Per far fronte all'aumento dei turisti, vari alloggi a Erie come hotel, bed and breakfast e campeggi sono già esauriti. La città sta abbracciando il fine settimana dell’eclissi organizzando una serie di eventi. L'Erie Maritime Museum, la regione vinicola del Lago Erie e il Lake Erie Speedway stanno pianificando attività per celebrare questo evento celeste.

Chris Temple, rappresentante di VisitErie.com, sottolinea che le feste nei parcheggi e gli incontri sui tetti offriranno opportunità senza precedenti per assistere al passaggio dal giorno alla notte. Temple sottolinea l'importanza di pianificare in anticipo e consiglia di prendere accordi con largo anticipo per garantire un'esperienza senza interruzioni per le famiglie.

Durante l'eclissi, che avverrà lunedì 8 aprile 2023, l'oscurità totale durerà tre minuti e 40 secondi. Per garantire la sicurezza dei conducenti, lungo la I-79 e la I-90 verranno posizionati segnali per avvisare dell'improvvisa oscurità e mitigare potenziali incidenti.

Erie ha creato un sito Web dedicato, fornendo informazioni e risorse complete per coloro che sono interessati all'eclissi, comprese le opzioni di alloggio. Questo evento celeste offre una rara possibilità alle persone di osservare le stelle e meravigliarsi delle meraviglie dell'universo.

Fonte: KDKA senza URL