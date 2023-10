Il nuovo satellite minaccia le osservazioni dalla Terra, risultati di uno studio

Un nuovo studio pubblicato su Nature ha scoperto che il prototipo di satellite BlueWalker 3, lanciato da AST SpaceMobile nel settembre 2022, rappresenta una grave minaccia per le osservazioni dell’universo dalla Terra. Il satellite, che fa parte di un piano per stabilire torri di telefonia mobile nello spazio, è uno dei tanti satelliti lanciati nell'orbita terrestre bassa da varie società.

Le osservazioni di BlueWalker 3 sono state raccolte da astronomi professionisti e dilettanti di tutto il mondo e si è scoperto che il satellite appariva luminoso come due delle stelle più luminose nel cielo notturno. Il suo ampio sistema di antenne lo rende l'oggetto più luminoso nel cielo notturno dopo la Luna, Venere, Giove e sette stelle.

Il numero crescente di satelliti nell’orbita terrestre bassa, con aziende come SpaceX e Amazon che lanciano migliaia di satelliti per vari progetti, è motivo di preoccupazione. Questi satelliti riflettono la luce solare sulla Terra, causando potenzialmente strisce luminose nelle immagini astronomiche e interferendo con i dati scientifici. Possono anche creare rumore aggiuntivo per la radioastronomia, influenzando i ricevitori e le bande radioastronomiche vicine.

Il prototipo BlueWalker 3 è dotato del più grande sistema di comunicazioni commerciali mai utilizzato nello spazio e la sua luminosità è aumentata in modo significativo da quando è stato dispiegato il sistema di antenne. Questa tendenza verso satelliti più grandi e luminosi è una preoccupazione per gli astronomi, poiché possono superare i livelli di luminosità raccomandati stabiliti dall’Unione Astronomica Internazionale (IAU).

Attualmente non esistono norme ufficiali che regolano la luminosità dei satelliti in orbita. Aziende come SpaceX sono in trattative con la IAU per affrontare le interferenze causate dai loro satelliti. Gli autori dello studio raccomandano che nei processi di autorizzazione al lancio si tenga conto dell'effetto dei satelliti sull'astronomia.

In conclusione, la proliferazione di satelliti luminosi come BlueWalker 3 rappresenta una minaccia significativa per le osservazioni dell’universo dalla Terra. È necessario affrontare il crescente numero di satelliti in orbita terrestre bassa e i loro crescenti livelli di luminosità per garantire la conservazione dei dati scientifici e la visibilità del cosmo.

Definizioni:

– Orbita terrestre bassa: la regione dello spazio entro 2,000 chilometri (1,200 miglia) dalla superficie terrestre

– Array di antenne: una configurazione di più elementi di antenna che lavorano insieme per ottenere una migliore ricezione o trasmissione del segnale

– Unione Astronomica Internazionale (IAU): Organizzazione che promuove e tutela la scienza dell'astronomia a livello internazionale

