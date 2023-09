Il futuro dell'esplorazione spaziale: scienza, sostenibilità e accesso più facile

I lanci di razzi sono stati a lungo un processo costoso e complesso per le agenzie spaziali, ma con l’evoluzione del mondo dell’esplorazione spaziale, nuove missioni si stanno preparando per un futuro in cui l’umanità avrà una presenza sostenibile fuori dalla Terra. Tutto inizia con la Luna, dove gli esseri umani non mettono piede da 51 anni. Tuttavia, una volta stabilita una presenza a lungo termine sulla Luna, le possibilità di esplorare ulteriormente il cosmo diventano più raggiungibili.

Questa visione del transito e dell’abitazione umana su altri mondi e satelliti è accompagnata dal concetto di utilizzo delle risorse in situ (ISRU), che prevede la costruzione di esperimenti e infrastrutture che sfruttino le risorse dell’ambiente circostante. Mentre ci avventuriamo oltre il nostro pianeta blu, gli scienziati stanno lavorando allo sviluppo di nuove tecnologie per facilitare la nostra indagine scientifica sullo spazio.

Allora perché dobbiamo condurre la scienza nello spazio? Sebbene sulla Terra esistano osservatori che studiano il cosmo, esistono limitazioni alla conduzione di osservazioni astronomiche dal nostro pianeta. L’inquinamento luminoso, ad esempio, rende sempre più difficile vedere le stelle. Inoltre, la stessa atmosfera terrestre rappresenta una sfida per gli astronomi, poiché limita la nostra capacità di osservare determinate lunghezze d’onda dello spettro elettromagnetico.

Le agenzie spaziali lanciano osservatori in orbita per superare queste limitazioni, permettendoci di esplorare l'universo da un punto di osservazione oltre la nostra atmosfera. Tuttavia, ci sono limiti a ciò che possiamo ottenere attraverso le sole osservazioni remote. L’analisi diretta dei campioni extraterrestri è fondamentale per ottenere informazioni dettagliate sui corpi celesti. Ad esempio, lo studio dei campioni lunari ottenuti durante le missioni Apollo e più recentemente dal lander cinese Chang'e-5 ha fornito preziose informazioni sulla composizione della Luna e sulla presenza di acqua. Allo stesso modo, la missione Mars Sample Return mira a raccogliere campioni di roccia per l’analisi, facendo potenzialmente luce sulla storia geologica di Marte e sulla possibilità di un’antica vita microbica.

Una delle missioni più significative dell'esplorazione spaziale è la ricerca della vita o di segni di vita antica oltre la Terra. Scoprire prove di vita extraterrestre avrebbe profonde implicazioni per la nostra comprensione dell’universo e del nostro posto al suo interno.

Stabilire una presenza umana prolungata su altri corpi celesti, come Marte, potrebbe potenzialmente essere più conveniente nel lungo termine rispetto a ripetute missioni di ritorno di campioni. Ad esempio, le missioni Artemis della NASA mirano a gettare le basi per una presenza umana sostenibile sulla Luna, comprese le infrastrutture sulla superficie lunare e una stazione spaziale lunare chiamata Lunar Gateway.

Uno dei maggiori ostacoli all’esplorazione spaziale è stato il costo dei lanci di razzi. Tuttavia, con i progressi nella tecnologia dei razzi riutilizzabili, i costi stanno gradualmente diminuendo. Il razzo riutilizzabile Falcon 9 di SpaceX, ad esempio, ha già reso i lanci orbitali più convenienti. Si prevede che questa tendenza continui, consentendo un accesso allo spazio più frequente e più economico. Man mano che i costi dei razzi diminuiscono, anche la loro potenza e capacità di carico aumentano, come dimostrato dalla Starship di SpaceX, che avrà capacità di spinta e carico utile significativamente maggiori rispetto ai suoi predecessori.

Il futuro dell’esplorazione spaziale offre prospettive promettenti per scoperte scientifiche, presenza sostenibile fuori dalla Terra e accesso più facile al cosmo. Mentre continuiamo ad ampliare i confini della nostra comprensione, i progressi tecnologici e un rinnovato senso di esplorazione ci stanno avvicinando alla scoperta dei misteri dell’universo.

Fonte:

– Articolo di origine: Gizmodo