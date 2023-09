I batteri geneticamente modificati convertono i rifiuti di plastica in sostanze chimiche utili

Uno studio innovativo condotto dai ricercatori dell’Università Urbana-Champaign dell’Illinois ha rivelato l’ingegneria di successo di due ceppi di batteri sintetici in grado di trasformare i rifiuti di plastica in preziose sostanze chimiche. I ceppi batterici ingegnerizzati, ottenuti dal batterio del suolo Pseudomonas putida, sono stati specificamente progettati per colpire il polietilene tereftalato (PET) e convertirlo in acido tereftalico e glicole etilenico.

Le sostanze chimiche risultanti hanno un'ampia gamma di applicazioni nell'industria manifatturiera, compresa la produzione di isolanti, schiume, rivestimenti, adesivi e nylon. Questo studio rivoluzionario, pubblicato su Nature Communications, evidenzia il potenziale dei batteri ingegnerizzati nel fornire soluzioni sostenibili alla crescente crisi dell’inquinamento da plastica.

Oltre alla loro capacità di convertire il PET in sostanze chimiche preziose, si è scoperto che i ceppi batterici ingegnerizzati sono anche in grado di riciclare la plastica convertendola nel polimero biodegradabile PHA e nel muconato. Ciò sottolinea ulteriormente il potenziale dell’ingegneria microbica nel promuovere la sostenibilità ambientale e nel trovare modi innovativi per riutilizzare e riciclare i polimeri.

Il progetto di ricerca ha ricevuto finanziamenti dalla Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) e dal Future Insight Prize sponsorizzato da Merck KGaA. Tuttavia, è importante notare che le opinioni espresse nello studio sono esclusivamente quelle degli autori e non riflettono la politica ufficiale del Dipartimento della Difesa o del governo degli Stati Uniti.

Questo studio innovativo apre nuove strade per il riciclo dei polimeri e offre la speranza di affrontare il problema globale dei rifiuti di plastica. Sfruttando la potenza dei batteri geneticamente modificati, gli scienziati potrebbero essere in grado di fornire alternative sostenibili alla produzione di plastica convenzionale e promuovere un approccio più rispettoso dell’ambiente alla produzione dei materiali.

Fonte:

– Studio: Università dell’Illinois Urbana-Champaign

– Finanziamenti: Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) e il Future Insight Prize sponsorizzato da Merck KGaA.