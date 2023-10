Il mistero del pianeta nove: una nuova spiegazione per l'oggetto sfuggente ai margini del sistema solare

Un nuovo studio suggerisce che l’inafferrabile Pianeta Nove, che si ipotizza si nasconda nelle zone esterne del sistema solare, potrebbe non essere affatto un pianeta. Invece, i ricercatori propongono che questo oggetto misterioso potrebbe essere la prova che la gravità funziona in modo diverso da quanto si pensasse in precedenza. L’ipotesi del Pianeta Nove, avanzata nel 2016, suggerisce che le insolite orbite degli oggetti nella Cintura di Kuiper possono essere spiegate dalla presenza di un massiccio nono pianeta, fino a 10 volte più grande della Terra. Tuttavia, nonostante le ricerche approfondite, gli astronomi finora non sono riusciti a trovare alcuna prova dell’esistenza di questo pianeta.

In un recente studio pubblicato su The Astronomical Journal, i ricercatori propongono una spiegazione alternativa per le anomalie gravitazionali osservate nel sistema solare esterno. Suggeriscono che queste anomalie possano essere completamente spiegate applicando un diverso concetto di gravità chiamato dinamica newtoniana modificata (MOND). Secondo MOND, la forza dell'attrazione gravitazionale tra gli oggetti non diminuisce così rapidamente con la distanza come suggerisce la seconda legge di Newton. Rimane invece proporzionale alla distanza anche a distanze maggiori.

Inizialmente i ricercatori stavano cercando di escludere la MOND come potenziale spiegazione del Pianeta Nove, ma con loro sorpresa hanno scoperto che risolve perfettamente il problema. MOND, proposto per la prima volta nel 1983, fornisce un'interpretazione alternativa degli effetti della gravità su scala galattica. Sebbene la MOND non possa spiegare tutta la massa mancante nell’universo e non escluda completamente l’esistenza della materia oscura, suggerisce che gli oggetti distanti potrebbero sperimentare un’attrazione gravitazionale maggiore di quanto si credesse in precedenza, sfidando la necessità di un pianeta da scoprire.

Non tutti sono convinti di questa nuova teoria. Alcuni scienziati, come l'astronomo Michael Brown, che ha co-proposto l'ipotesi del Pianeta Nove, rimangono scettici e credono che il Pianeta Nove abbia maggiori probabilità di essere un pianeta normale. Tuttavia, indipendentemente dal risultato, questo studio evidenzia il potenziale del sistema solare esterno di fungere da laboratorio per testare la gravità e studiare ulteriormente problemi fondamentali della fisica.

