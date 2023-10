L’impatto delle megacostellazioni satellitari sulla radioastronomia: una preoccupazione crescente

Negli ultimi decenni, il cielo notturno ha assistito a un drammatico aumento del numero di satelliti in orbita attorno alla Terra. Ciò che una volta era uno spettacolo raro è ora diventato un luogo comune, grazie al lancio di migliaia di satelliti negli ultimi dieci anni, con piani per altre decine di migliaia nei prossimi anni. Sebbene il concetto di copertura globale attraverso mega-costellazioni come Starlink sia allettante, ci sono conseguenze indesiderate che rappresentano una minaccia per la nostra connessione con il cosmo.

Una recente ricerca condotta dagli scienziati della Curtin University ha fatto luce sull’impatto dannoso di queste megacostellazioni satellitari sulla radioastronomia. Utilizzando radiotelescopi nell'Australia occidentale, i ricercatori hanno scoperto che i satelliti Starlink non solo interferiscono con i segnali radio provenienti da frequenze designate e autorizzate, ma emettono anche segnali a frequenze inaspettate e non previste. Queste emissioni involontarie, originate dall'elettronica di bordo dei satelliti, rappresentano una sfida significativa per i radiotelescopi sensibili progettati per captare deboli segnali provenienti da angoli distanti dell'universo.

Questa interferenza è particolarmente problematica per lo Square Kilometer Array (SKA), il più grande progetto di osservatorio radio mai concepito, situato nell’Australia occidentale. Lo SKA, che è in corso da 30 anni e coinvolge 16 paesi, ha già dovuto affrontare investimenti e sforzi significativi nella sua sede per ridurre al minimo l’interferenza umana. Tuttavia, l’emergere di megacostellazioni satellitari presenta un nuovo ostacolo che non può essere facilmente superato.

Sebbene gli operatori satellitari come SpaceX, che gestisce Starlink, non stiano attualmente violando alcuna normativa, trovare una soluzione a questo problema richiede collaborazione e buona volontà. Le autorità di regolamentazione, come l’Unione internazionale delle telecomunicazioni, dovranno adattarsi alle tecnologie in evoluzione delle costellazioni satellitari. Tuttavia, data la lentezza dell’evoluzione normativa e il rapido sviluppo delle tecnologie satellitari, la protezione della radioastronomia nel breve termine sembra improbabile.

Tuttavia c’è motivo di ottimismo. Gli ingegneri di SpaceX si sono impegnati positivamente con il gruppo di ricerca e hanno già implementato miglioramenti per ridurre la luminosità dei satelliti Starlink nella luce visibile. Per garantire la preservazione della futura comprensione dell'universo da parte dell'umanità, sono necessari maggiori sforzi per ridurre le emissioni nelle lunghezze d'onda radio di un fattore mille o più.

Affrontando questa sfida, possiamo aspirare a trovare un equilibrio tra i benefici derivanti dalle comunicazioni spaziali e la nostra capacità di esplorare e comprendere l’universo. La cooperazione tra gli operatori satellitari e la comunità scientifica sarà fondamentale per mitigare le interferenze e salvaguardare i risultati, le scoperte e le tecnologie di inestimabile valore che daranno forma al nostro futuro.

FAQ

1. Perché le mega-costellazioni satellitari sono motivo di preoccupazione per la radioastronomia?

Le megacostellazioni satellitari, come Starlink, emettono segnali indesiderati che interferiscono con la radioastronomia. Queste emissioni rappresentano una seria sfida per gli astronomi, poiché i radiotelescopi sensibili progettati per catturare deboli segnali cosmici sono sopraffatti dalla luminosità di queste emissioni satellitari.

2. Cos'è lo Square Kilometer Array (SKA)?

Lo Square Kilometer Array è il più grande progetto di osservatorio radio mai concepito, che coinvolge 16 paesi e decenni di pianificazione e investimenti. Tuttavia, la posizione dello SKA nell’Australia occidentale, che è stata scelta con cura per ridurre al minimo l’interferenza umana, deve ora affrontare la minaccia di interferenze da parte di mega-costellazioni satellitari.

3. Gli operatori satellitari stanno violando qualche normativa?

Attualmente, gli operatori satellitari come SpaceX operano nel quadro normativo stabilito dall’Unione internazionale delle telecomunicazioni. Tuttavia, poiché le tecnologie satellitari continuano ad evolversi rapidamente, le normative dovranno adattarsi per proteggere la radioastronomia.

4. Cosa si sta facendo per affrontare questo problema?

SpaceX ha dimostrato la volontà di collaborare e ha già implementato miglioramenti per ridurre la luminosità dei satelliti Starlink in luce visibile. Tuttavia, sono necessari maggiori sforzi per ridurre le emissioni nelle lunghezze d’onda radio per evitare interferenze significative con la radioastronomia.

5. Perché è importante preservare la radioastronomia?

La radioastronomia ci consente di esplorare e comprendere l’universo, consentendo scoperte fondamentali e lo sviluppo di tecnologie che modellano il nostro futuro. Preservare l'integrità della radioastronomia garantisce che la visione dell'universo da parte dell'umanità non sia ostacolata da interferenze involontarie.