Starlink di SpaceX entrerà nel mercato direct-to-cell entro il 2025

Starlink di SpaceX, l'ambizioso progetto di costellazione di satelliti, è destinato ad espandere la sua offerta nel mercato direct-to-cell. Attualmente focalizzata sulla fornitura di copertura Internet a banda larga globale, Starlink mira a rivoluzionare la comunicazione offrendo servizi di testo, voce, dati e Internet delle cose (IoT) direttamente sui cellulari.

Secondo il sito web di SpaceX, la costellazione satellitare di Starlink inizierà a supportare le comunicazioni testuali nel 2024. Questo sviluppo consentirà agli utenti di inviare e ricevere messaggi utilizzando i propri cellulari, anche in aree remote senza copertura cellulare tradizionale.

Oltre alle comunicazioni testuali, Starlink prevede di introdurre servizi voce e dati entro il 2025. Ciò significa che gli utenti saranno in grado di effettuare chiamate telefoniche e accedere a Internet ad alta velocità direttamente attraverso i loro cellulari, evitando la necessità delle reti cellulari terrestri. Questo potrebbe rappresentare un punto di svolta per le persone che vivono in aree rurali o sottoservite con accesso limitato a una copertura Internet e cellulare affidabile.

Inoltre, l'incursione di Starlink nel mercato direct-to-cell include anche il supporto per l'Internet delle cose. Ciò comprende dispositivi dotati di software e sensori che consentono loro di connettersi e comunicare tra loro e con Internet. Espandendo le proprie capacità per includere servizi IoT, Starlink mira a consentire una nuova era di dispositivi interconnessi in grado di migliorare vari aspetti della nostra vita, dalle case intelligenti all’automazione industriale.

La spinta di SpaceX nel mercato direct-to-cell fa parte della sua missione più ampia di fornire connettività globale e colmare il divario digitale. Sfruttando le capacità della sua costellazione di satelliti, Starlink mira a fornire servizi di comunicazione affidabili e convenienti alle aree sottoservite di tutto il mondo.

In sintesi, Starlink di SpaceX sta espandendo i suoi servizi oltre la copertura Internet a banda larga e avventurandosi nel mercato direct-to-cell. Con l’intenzione di supportare le comunicazioni di testo nel 2024, i servizi voce e dati nel 2025 e l’Internet delle cose, Starlink mira a rivoluzionare il modo in cui comunichiamo e ci connettiamo. Bypassando le tradizionali reti cellulari, Starlink ha il potenziale per fornire servizi di comunicazione affidabili e convenienti a individui e comunità che sono stati lasciati indietro dalle infrastrutture tradizionali.

Definizioni:

– Mercato direct-to-cell: il segmento di mercato che si concentra sulla fornitura di servizi di comunicazione direttamente ai cellulari senza fare affidamento sulle reti cellulari tradizionali.

– Internet delle cose (IoT): una rete di dispositivi interconnessi dotati di software e sensori che consentono loro di comunicare e condividere dati.

Fonte:

