SpaceX di Elon Musk punta ad atterrare su Marte entro quattro anni

By

In un recente annuncio, Elon Musk, fondatore e CEO di SpaceX, ha rivelato che la sua azienda è sulla buona strada per far atterrare un veicolo spaziale su Marte entro i prossimi quattro anni. SpaceX, una nota azienda produttrice di veicoli spaziali, ha compiuto progressi significativi nel volo spaziale e nell'esplorazione. Musk ha fatto questa rivelazione durante una videoconferenza al Congresso Astronautico Internazionale, esprimendo ottimismo sul lancio previsto dell'astronave di SpaceX.

All'inizio di quest'anno, SpaceX ha tentato di lanciare la Starship per il suo primo volo di prova senza equipaggio, ma la missione ha incontrato una battuta d'arresto poiché lo stadio superiore del veicolo non è riuscito a separarsi da quello inferiore, provocando un'esplosione. Nonostante questa battuta d’arresto, Musk rimane fiducioso che il razzo Starship possa realizzare il suo potenziale a lungo termine di atterrare con successo su Marte.

Attualmente, la Starship rimane a terra a causa di problemi normativi. La Federal Aviation Administration (FAA) degli Stati Uniti ha messo a terra il veicolo spaziale dopo aver condotto un'indagine sull'esplosione. La FAA ha identificato molteplici potenziali cause e ha richiesto a SpaceX di intraprendere 63 azioni correttive per prevenire futuri incidenti. Sebbene SpaceX affermi di aver risolto questi problemi, non ha ancora ricevuto la necessaria licenza di lancio dalla FAA.

Sebbene la visione di Musk di sbarcare su Marte entro il 2027 sia ambiziosa, ci sono ancora ostacoli normativi e complessità tecniche che SpaceX deve superare. Tuttavia, considerando l’esperienza di SpaceX nel trasformare il panorama dei voli spaziali, molti credono nella capacità di Musk di trasformare questa visione in realtà.

Fonte:

– Congresso Astronautico Internazionale

– Amministrazione federale dell’aviazione degli Stati Uniti (FAA)

- Reuters