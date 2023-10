SpaceX prevede di lanciare 144 razzi nel 2024 per espandere il servizio Starlink

By

SpaceX, l'azienda aerospaziale fondata da Elon Musk, ha fissato obiettivi ambiziosi per il 2024. Secondo un funzionario dell'azienda, SpaceX prevede di lanciare un totale di 144 razzi l'anno prossimo, superando i propri lanci record nel 2023. Questo aumento della frequenza di lancio è guidato dall’espansione del servizio Internet satellitare Starlink di SpaceX.

Il numero di lanci di SpaceX è in costante aumento mentre Starlink continua a crescere. Nel 2021, ci sono state solo 31 missioni, ma quel numero è quasi raddoppiato arrivando a 61 nel 2022. Con il lancio del servizio Direct to Cell di Starlink in collaborazione con T-Mobile, SpaceX mira ad aumentare ulteriormente la sua capacità di lancio il prossimo anno.

Direct to Cell, noto anche come “una torre di telefoni cellulari nello spazio”, fornirà servizi mobili attraverso i satelliti Starlink. Le funzionalità di messaggistica di testo saranno disponibili nel 2024, seguite da chiamate e navigazione web nel 2025. Questo servizio sarà particolarmente vantaggioso nelle aree prive di copertura cellulare, soprattutto durante le emergenze.

Per raggiungere l’obiettivo di 144 lanci nel 2024, SpaceX ha incorporato l’automazione in tutto il suo processo. L'azienda pone l'accento sull'affidabilità per evitare ritardi causati da guasti. Questa elevata frequenza di lancio richiederà un lancio ogni 2.5 giorni, rispetto al tasso attuale di un lancio ogni 3.5 giorni.

Da maggio 2019, SpaceX ha messo in orbita oltre 4,000 satelliti Starlink. Il mese scorso, la società ha annunciato di aver superato i 2 milioni di clienti che utilizzano i suoi servizi Internet. Starlink è disponibile in oltre 60 paesi e collega i clienti in tutto il mondo con Internet ad alta velocità.

Mentre SpaceX rimane in vantaggio rispetto ai suoi concorrenti, anche altre aziende, come Amazon con il suo Project Kuiper, stanno entrando nel settore dei servizi Internet spaziali. Amazon di Jeff Bezos ha recentemente lanciato i primi due prototipi di satelliti per il progetto Kuiper, con l'obiettivo di fornire connettività Internet ad alta velocità ad aree remote, simile a Starlink.

