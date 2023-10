Elon Musk prevede di atterrare su Marte entro i prossimi anni

By

Durante una videoconferenza al Congresso Astronautico Internazionale, Elon Musk ha espresso il suo ottimismo sulla capacità di SpaceX di atterrare con successo su Marte entro i prossimi tre o quattro anni. Nonostante le battute d’arresto nei precedenti voli di prova, Musk ritiene che la navicella spaziale Starship abbia “discrete possibilità” di raggiungere l’orbita nel suo secondo volo di prova.

Il primo volo di prova di SpaceX, avvenuto ad aprile, ha incontrato difficoltà quando lo stadio superiore del veicolo di lancio non è riuscito a separarsi, provocando un'esplosione a mezz'aria. Successivamente, la FAA ha messo a terra la nave stellare e ha delineato 63 azioni correttive che SpaceX deve implementare per prevenire tali incidenti in futuro.

La dichiarazione di Elon Musk è in linea con le precedenti previsioni fatte dal presidente e direttore operativo di SpaceX Gwynne Shotwell, che prevedeva che potremmo assistere alla presenza umana su Marte entro questo decennio. L'astronave, composta dalla navicella spaziale Starship e dal razzo Super Heavy, è un sistema completamente riutilizzabile progettato per trasportare equipaggio e merci verso varie destinazioni, tra cui l'orbita terrestre, la Luna e Marte.

Prima dello sfortunato lancio di aprile, SpaceX ha tentato un volo nel marzo 2021, che ha provocato anche una violenta esplosione. In risposta, la FAA ha fornito a SpaceX un elenco di 75 misure che dovevano essere implementate per ottenere una licenza di lancio.

Sebbene il primo lancio si sia concluso con un'esplosione, Musk lo considera un successo poiché SpaceX ha potuto imparare dall'incidente. Tuttavia, prima che SpaceX possa procedere a un altro lancio, la società deve acquisire l’autorizzazione della FAA e soddisfare i requisiti di approvazione ambientale del Fish and Wildlife Service degli Stati Uniti.

In conclusione, Elon Musk resta determinato a portare avanti le sue ambizioni per raggiungere Marte. Nonostante le battute d’arresto, SpaceX continua a perfezionare la sua navicella spaziale Starship, con l’obiettivo di compiere progressi significativi nei prossimi anni.

Fonte:

– Congresso Astronautico Internazionale

– FAAA

– Servizio americano per la pesca e la fauna selvatica