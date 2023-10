Un nuovo studio utilizza filamenti conduttori controllati dal laser per il calcolo neuromorfico

By

I ricercatori dell’Università di Scienza e Tecnologia della Cina hanno compiuto progressi significativi nel campo del calcolo neuromorfico con lo sviluppo di una struttura di rete dinamica utilizzando filamenti conduttori controllati dal laser. L’informatica neuromorfica è un campo emergente che mira a creare sistemi informatici ispirati al cervello umano e la componente hardware ha rappresentato una sfida.

Il team si è concentrato sui materiali Mott, che hanno proprietà di transizione uniche che li rendono adatti al calcolo neuromorfico. I materiali Mott subiscono un rapido cambiamento nella conduttività elettrica, insieme a una transizione tra lo stato isolante e quello metallico. I ricercatori hanno scelto il biossido di vanadio (VO2) come materiale preferito per la sua fattibilità per varie applicazioni. Il VO2 subisce la transizione metallo-isolante (MIT) a circa 68° Celsius, il che significa che cambia da isolante a conduttore a questa temperatura specifica.

La capacità del VO2 di passare dallo stato conduttivo a quello non conduttivo lo rende ideale per il calcolo neuromorfico. Il suo comportamento imita quello dei neuroni biologici, mostrando cambiamenti nella conduttività elettrica simili alla forza tra i neuroni nel cervello umano. Questa adattabilità e plasticità rendono il VO2 un componente prezioso per i circuiti elettrici, agendo come un interruttore efficiente.

I ricercatori hanno utilizzato laser focalizzati e sensori quantistici per manipolare i filamenti conduttori all’interno del materiale VO2. Controllando con precisione la posizione dei filamenti, sono stati in grado di regolare il flusso dei segnali elettrici, somigliando al comportamento delle sinapsi biologiche. L'imaging ad alta risoluzione e l'analisi del materiale VO2 sono stati condotti utilizzando la microscopia elettronica a trasmissione con scansione anulare in campo scuro (STEM) ad alto angolo.

I risultati dello studio hanno dimostrato un potenziamento a lungo e a breve termine delle sinapsi artificiali, con canali riattivabili dalla corrente. Il gruppo di ricerca ritiene che le loro scoperte abbiano un grande potenziale per lo sviluppo di reti dinamiche in grado di imitare la funzionalità del sistema nervoso umano in termini di adattabilità e risposta agli stimoli esterni.

Nel complesso, questo studio rappresenta un progresso significativo nel campo del calcolo neuromorfico, utilizzando filamenti conduttori controllati dal laser per creare una struttura di rete dinamica. La ricerca fornisce preziose informazioni sul comportamento dei materiali Mott e sulle loro potenziali applicazioni nella costruzione di sistemi informatici intelligenti.

Fonte: [Science Advances](DOI: 10.1126/sciadv.adg9376)