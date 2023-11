Tuffatevi nel futuro dell'imaging scientifico con FLUOVIEW FV4000

By

L'imaging scientifico sta entrando in una nuova era con l'introduzione del microscopio confocale a scansione laser FLUOVIEW™ FV4000 e del microscopio a scansione laser multifotone FV4000MPE. Questi dispositivi all’avanguardia, sviluppati da Evident, hanno apportato progressi rivoluzionari alla tecnologia dell’imaging, aprendo le porte a entusiasmanti scoperte scientifiche. Superando i limiti dell'acquisizione delle immagini e dell'affidabilità dei dati, i microscopi FV4000 e FV4000MPE ridefiniscono l'imaging scientifico.

Al centro di questi microscopi rivoluzionari si trova il rilevatore SilVIR™, sviluppato da Evident. Questa tecnologia di prossima generazione combina un fotomoltiplicatore al silicio (SiPM) con un'elaborazione brevettata del segnale digitale, consentendo ai ricercatori di ottenere dati di immagine quantitativi con eccezionale precisione. Offrendo una migliore efficienza di rilevamento dei fotoni su un intervallo di lunghezze d'onda più ampio, il rilevatore SilVIR garantisce risultati di imaging più chiari e accurati.

Qualità e precisione dell'immagine senza pari

Utilizzando l'avanzato rilevatore SilVIR, i microscopi FV4000 e FV4000MPE producono immagini di alta qualità che superano i sistemi di scansione laser della generazione precedente. I ricercatori possono ora catturare immagini nitide anche da deboli segnali di fluorescenza, grazie all'eccezionale riduzione del rumore e all'elevata sensibilità fornite da questa tecnologia. Il risultato sono dati affidabili e una quantificazione precisa dell'intensità della fluorescenza.

Sfrutta la potenza delle funzionalità NIR

Il sistema FV4000 vanta una gamma spettrale ampliata e capacità di multiplexing migliorate, che gli consentono di rilevare un fenomenale intervallo di lunghezze d'onda compreso tra 400 nm e 900 nm, con un passo minimo di 1 nm. Ottimizzato per l'imaging nel vicino infrarosso (NIR), l'FV4000 è dotato di elementi ottici con elevata trasmissione da 400 nm a 1300 nm, consentendo ai ricercatori di catturare dettagli complessi attraverso varie strutture biologiche.

Strumenti basati sull'intelligenza artificiale per immagini migliorate

Entra nel futuro con strumenti basati sull'intelligenza artificiale che rivoluzionano l'esperienza di imaging. I microscopi FV4000 sono dotati delle tecnologie TruAI di riduzione del rumore e di segmentazione delle immagini, che semplificano l'analisi delle immagini e migliorano l'imaging time-lapse. Ottimizzando la qualità delle immagini e semplificando l'estrazione dei dati, questi strumenti fanno risparmiare ai ricercatori tempo e fatica preziosi.

Modularità e flessibilità migliorate

I sistemi FLUOVIEW sono progettati pensando alla modularità e alla flessibilità. L'FV4000 può essere configurato per adattarsi ad applicazioni specifiche e, con l'aggiunta delle funzionalità di imaging multifotone, lo stesso sistema può ora essere utilizzato per più modalità di imaging.

Sperimenta il futuro dell'imaging

Immergiti nelle capacità di trasformazione dei microscopi FLUOVIEW FV4000 e FV4000MPE. Con precisione, sensibilità e affidabilità dei dati senza precedenti, questi microscopi consentono ai ricercatori di intraprendere attività scientifiche rivoluzionarie.

FAQ

Cos'è il rilevatore SilVIR?

Il rilevatore SilVIR, sviluppato da Evident, è una tecnologia all'avanguardia che combina un fotomoltiplicatore al silicio con un'elaborazione brevettata del segnale digitale. Offre un'eccezionale riduzione del rumore e una migliore efficienza di rilevamento dei fotoni, con risultati di imaging più chiari e accurati.

Quali sono le funzionalità NIR del sistema FV4000?

Il sistema FV4000 è ottimizzato per l'imaging nel vicino infrarosso (NIR) e può rilevare un intervallo di lunghezze d'onda compreso tra 400 nm e 900 nm, con un passo minimo di 1 nm. Presenta inoltre elementi ottici con elevata trasmissione da 400 nm a 1300 nm, consentendo ai ricercatori di acquisire immagini dettagliate su un ampio spettro.

Quali sono gli strumenti basati sull'intelligenza artificiale nei microscopi FV4000?

I microscopi FV4000 sono dotati delle tecnologie TruAI di riduzione del rumore e segmentazione delle immagini. Questi strumenti basati sull’intelligenza artificiale semplificano l’analisi delle immagini, riducono il rumore e migliorano l’imaging time-lapse, facendo risparmiare ai ricercatori tempo e fatica preziosi.

I sistemi FLUOVIEW sono personalizzabili?

Sì, i sistemi FLUOVIEW, incluso FV4000, sono progettati per essere flessibili e possono essere configurati per adattarsi ad applicazioni specifiche. L'aggiunta di funzionalità di imaging multifotone consente ai ricercatori di utilizzare lo stesso sistema per diverse modalità di imaging.

Quali vantaggi offrono i microscopi FLUOVIEW FV4000 e FV4000MPE?

I microscopi FLUOVIEW FV4000 e FV4000MPE offrono maggiore precisione, rumore ridotto e sensibilità migliorata rispetto ai sistemi di scansione laser della generazione precedente. Forniscono una qualità dell'immagine eccezionale, una quantificazione precisa dell'intensità della fluorescenza e dati affidabili, consentendo ai ricercatori di fare scoperte scientifiche rivoluzionarie.