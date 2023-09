L'analisi elementare conferma l'asfissia come causa di morte nelle vittime di Pompei

By

Un'analisi elementare condotta sui calchi in gesso delle vittime dell'eruzione vulcanica che seppellì Pompei ha confermato che l'asfissia fu la probabile causa di morte di questi individui. Lo studio, condotto dall'archeologo Gianni Gallello dell'Università di Valencia, ha utilizzato tecniche portatili di fluorescenza a raggi X (XRF) per ottenere informazioni sugli ultimi momenti delle persone che vivevano a Pompei durante l'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C.

I calchi in gesso delle vittime, creati nel 1870 iniettando gesso nelle cavità lasciate dai corpi in decomposizione sotto la cenere vulcanica, offrono un'opportunità unica per comprendere l'eruzione e le sue conseguenze. Tuttavia, l’analisi del materiale biologico all’interno di questi calchi si è rivelata impegnativa a causa della contaminazione del gesso.

I ricercatori hanno utilizzato l'XRF portatile per scansionare sei calchi provenienti dalla zona di Porta Nola e uno dalle Terme Suburbane di Pompei. Hanno confrontato le composizioni elementari dei calchi con quelle delle ossa cremate della zona vicina e delle ossa sepolte a Valencia, in Spagna. Concentrandosi sui rapporti fosforo-calcio, il team ha sviluppato un modello statistico per distinguere tra gesso e ossa all'interno dei calchi. Le ossa contaminate con il gesso mostravano una somiglianza con il gesso, mentre le ossa meno contaminate somigliavano a ossa bruciate, indicando processi chimici che lisciviavano carbonati e fosfati.

I dati elementari raccolti forniscono prove a sostegno della conclusione che le vittime di Porta Nola morirono per asfissia causata dall'inalazione di cenere prima di essere sepolte da ulteriore materiale vulcanico. La somiglianza delle ossa fuse con le ossa cremate, combinata con le posizioni prone e rilassate delle vittime, indica il soffocamento come causa della morte.

Esperti del settore, come Piero Dellino, professore di vulcanologia presso l'Università di Bari, in Italia, concordano con questi risultati. Dellino sottolinea che le vittime non furono uccise dai meccanismi dell'eruzione ma piuttosto respirando cenere. Egli suggerisce che la durata dell'eruzione, leggermente più lunga di quanto possa essere respirabile, sia stata il fattore fatale.

Lo studio evidenzia l’importanza della collaborazione nella ricerca scientifica. Gallello sottolinea il valore di un approccio multidisciplinare, affermando che il loro lavoro fornisce uno strumento aggiuntivo per studiare questi straordinari resti. Dellino fa eco a questo sentimento, sottolineando che studiare la storia di aree vulcaniche come il Vesuvio ci permette di imparare dal passato e prepararci meglio per il futuro. Essendo il Vesuvio uno dei vulcani più pericolosi al mondo, comprenderne la storia aiuta a mitigare i rischi per le 700,000 persone che vivono nella zona rossa che circonda il vulcano.

Nel complesso, l'analisi elementare dei calchi in gesso provenienti da Pompei getta nuova luce sulle cause di morte delle vittime dell'eruzione. Combinando tecniche scientifiche e collaborazione interdisciplinare, i ricercatori sono in grado di scoprire preziose informazioni sugli eventi storici e migliorare la preparazione alle catastrofi.

Fonte:

– Gianni Gallello, archeologo dell'Università di Valencia, Spagna

– Piero Dellino, professore di vulcanologia all'Università di Bari, Italia.