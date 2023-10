Nuovi stati degli elettroni nei sali fusi potrebbero influire sulle prestazioni dei reattori alimentati a sale

Gli scienziati hanno scoperto che gli elettroni possono formare tre stati distinti quando interagiscono con i sali fusi, una scoperta che potrebbe avere implicazioni per le prestazioni dei reattori alimentati a sale. I ricercatori dell’Oak Ridge National Laboratory e dell’Università dell’Iowa hanno simulato l’introduzione di un elettrone in eccesso nel sale di cloruro di zinco fuso e hanno osservato tre possibili scenari. In uno scenario, l'elettrone diventa parte di un radicale molecolare con due ioni zinco. In un altro, l'elettrone si localizza su un singolo ione zinco. Nel terzo scenario, l’elettrone è distribuito diffusamente su più ioni salini.

Si stanno prendendo in considerazione reattori a sali fusi per le future centrali nucleari e comprendere come le radiazioni influiscono sul comportamento dei sali fusi è fondamentale. Questo studio fa luce sulle interazioni tra elettroni e sali quando esposti a radiazioni elevate. I ricercatori hanno scoperto che l’elettrone può facilitare la formazione di varie specie, tra cui dimeri e monomeri di zinco, oppure essere delocalizzato. Questi risultati iniziali sollevano interrogativi su quali altre specie potrebbero formarsi in tempi più lunghi e su come potrebbero reagire con gli elettroni e i sali.

Questa ricerca fa parte del Molten Salts in Extreme Environments Energy Frontier Research Center (MSEE EFRC) del DOE ed è stata pubblicata su The Journal of Physical Chemistry B. Il team sta lavorando per identificare sperimentalmente altre forme di reattività. Lo studio fornisce preziose informazioni su come gli elettroni interagiscono con i sali fusi, ma c’è ancora molto da esplorare. La ricerca futura esaminerà altri sistemi salini e gli effetti delle radiazioni sui sali fusi.

Fonte: Laboratorio nazionale di Oak Ridge