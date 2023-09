I nuovi dispositivi elettronici per il radiotelescopio più grande del mondo sono più silenziosi di un telefono cellulare sulla Luna

By

Il telescopio a bassa frequenza Square Kilometer Array (SKA), attualmente in costruzione nell'Australia occidentale, è destinato a diventare il radiotelescopio più grande e sensibile del mondo. Tuttavia, la sua sensibilità lo rende anche vulnerabile alle interferenze provenienti da fonti di onde radio prodotte dall’uomo. Per combattere questo problema, gli ingegneri del Centro internazionale per la ricerca sulla radioastronomia (ICRAR) hanno sviluppato nuovi dispositivi elettronici chiamati SMART box.

Le scatole SMART sono progettate per alimentare le antenne del telescopio SKA Low senza emettere radiazioni elettromagnetiche significative. Realizzati con componenti radiosilenziosi e racchiusi in un involucro speciale, questi dispositivi emettono ancora meno radiazioni di un telefono cellulare appoggiato sulla superficie della Luna. Questo livello di silenziosità radio è fondamentale per ridurre le interferenze e garantire la capacità del telescopio di rilevare deboli segnali radio provenienti dai confini più remoti dell'universo.

La costruzione del telescopio SKA è iniziata nel dicembre 2022 dopo decenni di preparativi. Il progetto comprende due siti di telescopi, con l’Australia occidentale che si concentra sulle onde radio con le frequenze più basse e il Sud Africa che gestisce le lunghezze d’onda più lunghe. Una volta completato, il telescopio SKA rivoluzionerà la nostra comprensione dell’universo e consentirà lo studio della sua evoluzione e dei fenomeni misteriosi con un dettaglio senza precedenti.

Per proteggere le sensibili antenne dalle interferenze, una zona radio-quiet circonda il telescopio, imponendo severi controlli sull'uso dei telefoni cellulari e dei trasmettitori radio. Inoltre, lo sviluppo di questi dispositivi elettronici a bassa radiazione da parte dell'ICRAR garantirà che il sito dell'osservatorio rimanga esente da potenziali interferenze interne.

Il telescopio SKA rappresenta una pietra miliare significativa nella radioastronomia e fornirà preziose informazioni sul cosmo. La sua immensa sensibilità e la tecnologia avanzata consentiranno agli astronomi di osservare le onde radio che fuoriescono da regioni oscurate, svelando aspetti nascosti dell'universo e migliorando la nostra conoscenza scientifica.

Fonte:

– Articolo di Space.com: “I nuovi dispositivi elettronici per il radiotelescopio più grande del mondo sono più silenziosi di un telefono cellulare sulla Luna”

– Sito web dello Square Kilometer Array Observatory (SKAO): https://www.skatelescope.org/