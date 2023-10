I ricercatori sviluppano ceramiche più resistenti con maggiore resistenza alle fessurazioni

I ricercatori dell’Università della California a San Diego hanno fatto un passo avanti nello sviluppo della ceramica creando materiali più duri e resistenti alle fessurazioni. Utilizzando una combinazione di atomi metallici con un numero maggiore di elettroni di valenza nel loro guscio esterno, i ricercatori hanno trovato un modo per aumentare la capacità della ceramica di gestire livelli più elevati di forza e stress.

La ceramica è nota per le sue proprietà eccezionali, come la capacità di resistere alle alte temperature, resistere alla corrosione e all'usura e mantenere un profilo leggero. Queste caratteristiche rendono la ceramica adatta a varie applicazioni, tra cui componenti aerospaziali e rivestimenti protettivi. Tuttavia, la loro fragilità è sempre stata uno dei principali svantaggi, poiché tendono a rompersi sotto stress.

Gli scienziati hanno concentrato il loro studio su una classe di ceramiche chiamate carburi ad alta entropia, che hanno strutture atomiche disordinate costituite da atomi di carbonio legati a più elementi metallici della quarta, quinta e sesta colonna della tavola periodica. Si è scoperto che i metalli della quinta e della sesta colonna, come titanio, niobio e tungsteno, erano cruciali per migliorare la tenacità della ceramica grazie al loro maggior numero di elettroni di valenza.

Gli elettroni di valenza sono elettroni presenti nel guscio più esterno di un atomo che partecipano al legame con altri atomi. Utilizzando metalli con più elettroni di valenza, i ricercatori sono stati in grado di migliorare la resistenza della ceramica alla rottura sotto carico meccanico e stress. Le ceramiche hanno mostrato un comportamento più duttile, simile ai metalli, nel senso che potevano subire una maggiore deformazione prima di rompersi.

Attraverso simulazioni computazionali, fabbricazione e test sperimentali, il team ha identificato due carburi ad alta entropia che mostravano un'eccezionale resistenza alla fessurazione. Questi materiali erano in grado di deformarsi o allungarsi se sottoposti a carico meccanico o stress, anziché mostrare la tipica risposta fragile della ceramica. I legami all'interno dei materiali si sono riorganizzati per colmare le aperture delle dimensioni di un atomo che si sono formate quando i materiali sono stati perforati o separati, inibendo la formazione di crepe.

La sfida ora è aumentare la produzione di queste resistenti ceramiche per applicazioni commerciali. Questa svolta ha il potenziale per rivoluzionare vari settori che si affidano a materiali ceramici ad alte prestazioni, da quello aerospaziale a quello biomedico. La maggiore tenacità della ceramica apre anche le porte ad applicazioni estreme, come i bordi d’attacco dei veicoli ipersonici, dove possono proteggere componenti vitali e consentire ai veicoli di resistere meglio ai voli supersonici.

Questo lavoro è stato sostenuto dal Consiglio svedese delle ricerche, dal Centro di competenza per i materiali funzionali su nanoscala, dalla Fondazione Olle Engkvist, dal Centro di ricerca sui materiali del Dipartimento di nanoingegneria dell'UC San Diego, dal Programma nazionale di borse di studio per laureati in scienza e ingegneria della difesa, dalla Fondazione ARCS e dal Gruppo Oerlikon.

