Impulsi di luce agli attosecondi: visualizzazione dei movimenti degli elettroni ultraveloci

Alcuni ricercatori hanno ricevuto il Premio Nobel per la fisica 2023 per il loro lavoro innovativo nella visualizzazione dei movimenti ultraveloci degli elettroni utilizzando impulsi luminosi ad attosecondi. Questa ricerca ha implicazioni significative, dall’impatto sulle reazioni chimiche al progresso delle tecnologie elettroniche.

Gli elettroni, gli elementi costitutivi di atomi e molecole, si muovono a una scala temporale molto più veloce rispetto agli esseri umani. Per catturare il loro movimento, i fisici utilizzano strumenti su scala di attosecondi. Un attosecondo è un miliardesimo di miliardesimo di secondo.

I premi Nobel hanno dato un contributo fondamentale alla generazione di flash laser ad attosecondi, potenti impulsi laser che producono lampi di luce molto brevi. Questi impulsi ad attosecondi agiscono come flash, illuminando gli elettroni e consentendo ai ricercatori di catturarne il movimento, in modo simile alla creazione di un film.

Il processo di acquisizione del movimento su scala di attosecondi prevede la spettroscopia con sonda di pompa. Un impulso di “pompa” avvia il movimento degli elettroni, mentre un impulso di “sonda” illumina gli elettroni in tempi diversi dopo l’impulso di “pompa” per catturarne l’immagine. Queste informazioni vengono poi unite insieme per creare filmati ad attosecondi del movimento degli elettroni.

Sebbene l'imaging del movimento degli elettroni direttamente all'interno degli atomi sia attualmente impegnativo, i ricercatori stanno sviluppando tecniche di microscopia avanzate per renderlo possibile. Questi filmati ad attosecondi forniscono informazioni fondamentali sul comportamento degli elettroni sulla scala temporale degli attosecondi.

Comprendere e controllare il comportamento degli elettroni su una scala temporale così rapida potrebbe avere applicazioni significative. Potrebbe consentire ai ricercatori di utilizzare i laser per controllare reazioni chimiche che non sono ottenibili con altri mezzi. Inoltre, potrebbe portare allo sviluppo di interruttori ultraveloci e alla capacità di modificare il comportamento degli elettroni per aumentare la velocità dell’elettronica.

Gli impulsi di attosecondi possono anche trovare applicazioni nella litografia EUV nell'industria dei semiconduttori, dove possono essere utilizzati per incidere minuscoli circuiti su chip elettronici. Inoltre, i raggi X ad attosecondi generati dai laser a elettroni liberi aprono nuove possibilità di ricerca.

Con la ricerca in corso e il riconoscimento della sua importanza da parte del Premio Nobel, la scienza degli attosecondi ha davanti a sé un futuro promettente.

– Articolo originale pubblicato su The Conversation da Niranjan Shivaram, Professore assistente di fisica e astronomia, Purdue University.