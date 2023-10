I raggi di elettroni possono guarire le nanofratture nei cristalli, ricercatori sorprendenti

I ricercatori dell’Università del Minnesota Twin Cities (UMN) hanno scoperto che i fasci di elettroni possono effettivamente guarire le nanofratture nei cristalli, invece di causare ulteriori danni come si credeva in precedenza. I fasci di elettroni sono comunemente usati per alimentare i microscopi per lo studio di piccoli materiali, ma possono anche avere il potenziale per creare microstrutture atomo per atomo.

In passato si pensava che l'uso di fasci di elettroni per esaminare le nanostrutture potesse peggiorare le crepe e i difetti microscopici del materiale. Tuttavia, i ricercatori dell’UMN hanno scoperto che era vero il contrario. Quando hanno studiato i cristalli al microscopio elettronico, hanno notato che le crepe nei cristalli si stavano riempiendo, contrariamente alle loro aspettative.

Ulteriori indagini hanno rivelato che gli atomi del cristallo si muovevano gli uni verso gli altri e formavano un ponte, sanando sostanzialmente la frattura. I ricercatori ritengono che questa capacità di guarigione sia inerente a questi particolari materiali, piuttosto che essere una proprietà del microscopio stesso.

Questa svolta ha implicazioni significative per la scienza dei materiali, poiché apre la porta all’ingegneria e alla costruzione di oggetti atomo per atomo. Questo livello di precisione e controllo è stato a lungo un obiettivo sul campo.

Andando avanti, il team dell'UMN prevede di perfezionare e migliorare questo processo. Stanno valutando la possibilità di regolare la dinamica dei fasci di elettroni o di alterare la temperatura dei cristalli per migliorare o accelerare potenzialmente il processo di guarigione.

Nel complesso, questa scoperta inaspettata ha il potenziale per rivoluzionare il modo in cui i materiali verranno studiati, ingegnerizzati e costruiti in futuro.

Fonte:

– “I raggi di elettroni sorprendono i ricercatori curando le nanofratture nei cristalli” – Il debriefing