Una nuova tecnica proteomica si dimostra promettente per l'analisi delle modifiche post-traduzionali delle proteine

Un recente studio pubblicato sul Journal of American Society for Mass Spectrometry svela una nuova tecnica proteomica che potrebbe rivoluzionare l’analisi delle modifiche post-traduzionali (PTM) delle proteine. I PTM sono modifiche chimiche che si verificano nelle proteine ​​dopo la loro sintesi, influenzandone l'attività e la localizzazione.

Tradizionalmente, la dissociazione indotta da collisione (CID) è stata il metodo di riferimento per lo studio dei PTM. Tuttavia, questo metodo ha i suoi limiti, come perdite neutre e sequenziamento incompleto di gruppi PTM labili. Per superare queste sfide, i ricercatori hanno introdotto la dissociazione attivata dagli elettroni (EAD) come approccio alternativo.

Il gruppo di ricerca ha valutato le prestazioni dell'EAD rispetto al CID utilizzando uno spettrometro di massa a tempo di volo (QTOF) a quadrupolo a scansione rapida. I loro risultati hanno mostrato che l’EAD presenta vantaggi significativi nell’analisi PTM. Può preservare modifiche labili, come i gruppi malonilici, prevenendo perdite neutre. L'EAD fornisce inoltre una copertura superiore della sequenza peptidica e fornisce forti ioni frammento per la localizzazione del sito PTM. Ciò lo rende un candidato ideale per la caratterizzazione precisa dei PTM, anche in miscele proteiche complesse.

Lo studio ha inoltre introdotto una nuova tecnologia trap-and-release che ha migliorato il ciclo di lavoro dello spettrometro, portando a miglioramenti sostanziali nella sensibilità MS/MS. Si prevede che la sensibilità e la qualità dei dati migliorate offerte da EAD saranno trasformative per i ricercatori di proteomica che cercano di identificare e quantificare i PTM con elevata precisione.

La valutazione dei flussi di lavoro EAD quantitativi, in particolare dei test di monitoraggio delle reazioni parallele (PRM), ha dimostrato elevata riproducibilità, linearità e accuratezza della quantificazione. Ciò significa che i ricercatori possono fare affidamento sull'EAD per una quantificazione PTM precisa e affidabile, un aspetto critico della ricerca proteomica.

Nel complesso, questa nuova tecnica proteomica si dimostra molto promettente per l'avanzamento della nostra comprensione dei processi cellulari e della segnalazione a livello molecolare. Ha il potenziale per aprire nuove strade di ricerca e contribuire a scoperte in campi come la biologia cellulare, la biochimica e la medicina.

Riferimento:

