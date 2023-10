Carburante ad accensione elettrica: un'alternativa più sicura

Riepilogo: I ricercatori dell'Università della California – Riverside hanno sviluppato un nuovo combustibile che può accendersi solo con l'applicazione della corrente elettrica. Questo carburante offre una maggiore sicurezza poiché non reagisce alla fiamma e non può innescare incendi accidentali. Controllando la tensione, il team è riuscito a vaporizzare ed estinguere il carburante, garantendo un maggiore controllo sulla combustione. Il carburante è basato su un liquido ionico, che ha un punto di fusione più basso e una bassa pressione di vapore. Può anche essere miscelato con carburanti convenzionali pur mantenendo le sue proprietà non infiammabili. Tuttavia, sono necessarie ulteriori ricerche per determinarne l’efficienza in diversi motori e per testarne la fattibilità commerciale.

Il carburante di nuova concezione si basa su un liquido ionico che è stato modificato per accendersi solo con una tensione elettrica, rendendolo molto più sicuro da controllare. Può essere miscelato con carburanti convenzionali senza perdere le sue caratteristiche di non infiammabilità. Questo carburante non reagisce alla fiamma ed elimina il rischio di incendi accidentali durante lo stoccaggio o il trasporto.

I ricercatori hanno modificato la formula del liquido ionico sostituendo il cloro con il perclorato. Hanno scoperto che il liquido risultante poteva essere acceso con una fiamma più leggera dopo aver applicato una tensione elettrica. Quando veniva interrotta la corrente, la fiamma si spegneva, consentendo di ripetere il processo più volte.

L'applicazione di una tensione maggiore al liquido ha prodotto fiamme più grandi con una maggiore produzione di energia, suggerendo che questo approccio potrebbe essere utilizzato come sistema di misurazione o strozzamento in un motore. Il carburante ha il potenziale per essere utilizzato in qualsiasi tipo di veicolo, ma sono necessarie ulteriori ricerche per determinarne l’efficienza e la fattibilità in diversi motori.

Sebbene il carburante liquido ionico offra immensi vantaggi in termini di sicurezza, richiederebbe ulteriori ricerche e sviluppo per determinarne la fattibilità commerciale. Il carburante dovrebbe essere testato su vari motori e la sua efficienza dovrebbe essere valutata. Inoltre, sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere la percentuale del liquido ionico che può essere miscelato con il carburante convenzionale senza comprometterne le caratteristiche non infiammabili.

Nonostante il potenziale costo di produzione più elevato, i ricercatori ritengono che i vantaggi in termini di sicurezza di questo carburante superino le considerazioni finanziarie. Rendendo il carburante più sicuro ed eliminando il rischio di incendi accidentali, si ottiene un vantaggio significativo che va oltre il risultato economico.

Fonte: OilPrice.com [Nessun URL]