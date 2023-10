Nuovo metodo sviluppato per controllare il flusso di elettroni nei materiali quantistici

I ricercatori della Penn State hanno sviluppato un metodo elettrico per controllare la direzione del flusso di elettroni nei materiali quantistici, portando potenzialmente a progressi nei dispositivi elettronici e nei computer quantistici. Il metodo è stato dimostrato in materiali che mostrano l’effetto Hall anomalo quantistico (QAH), in cui il flusso di elettroni lungo il bordo di un materiale non perde energia. Questo effetto si verifica nei materiali noti come isolanti QAH, che sono isolanti topologici che conducono corrente solo sui bordi. I ricercatori hanno scoperto che l’applicazione di un impulso di corrente all’isolante QAH può cambiare la direzione del flusso di elettroni. Questa capacità di controllare il flusso di elettroni è fondamentale per ottimizzare il trasferimento e l’archiviazione delle informazioni nelle tecnologie quantistiche.

Il metodo precedente per modificare la direzione del flusso di elettroni si basava su un magnete esterno, rendendolo poco pratico per dispositivi di piccole dimensioni come gli smartphone. Il nuovo metodo elettrico fornisce una soluzione più conveniente ed efficiente. I ricercatori hanno ottimizzato l’isolante QAH aumentando la densità della corrente applicata, ottenendo una densità di corrente molto elevata che ha cambiato la direzione della magnetizzazione e la direzione del trasporto degli elettroni. Questo passaggio dal controllo magnetico a quello elettronico nei materiali quantistici è simile al cambiamento avvenuto nella memoria tradizionale, dove i magneti sono stati sostituiti da metodi elettronici nelle tecnologie più recenti.

Il gruppo di ricerca ha fornito anche un'interpretazione teorica della propria metodologia. Attualmente sono concentrati sulla sosta degli elettroni nel loro percorso e sulla dimostrazione dell’effetto QAH a temperature più elevate. L’obiettivo a lungo termine è replicare l’effetto QAH a temperature tecnologicamente più rilevanti. La ricerca è stata finanziata dall'Esercito Research Office, dall'Air Force Office of Scientific Research e dalla National Science Foundation, con il supporto aggiuntivo del Materials Research Science and Engineering Center for Nanoscale Science della Penn State e dell'iniziativa EPiQS della Gordon and Betty Moore Foundation. .

Fonte: Penn State University

Definizioni:

– Effetto Hall anomalo quantistico (QAH): fenomeno in cui il flusso di elettroni lungo il bordo di un materiale non perde energia.

– Isolanti QAH: materiali che presentano l'effetto QAH, che sono un tipo di isolante topologico che conducono corrente solo sui bordi.

– Isolante topologico: un materiale che è un isolante al suo interno ma può condurre elettricità sulla sua superficie o sui bordi grazie alla sua struttura unica a banda elettronica.

