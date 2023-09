L'importanza della prevenzione delle cadute e dell'educazione in Galles

In Galles, la prevenzione delle cadute sta diventando un obiettivo importante nelle iniziative di sanità pubblica. Con l’aiuto della National Falls Prevention Taskforce Wales, organizzazioni come Age Cymru stanno lavorando per sensibilizzare ed educare sia i bambini che gli adulti su come identificare e prevenire i rischi di caduta.

Per Euronwydd Godwin, 80 anni, una caduta dalle scale ha provocato la perforazione di un polmone, coaguli cerebrali e diverse ossa rotte. Dopo aver trascorso più di un mese in coma, era determinata a riconquistare la sua indipendenza con il supporto di Care and Repair, che le ha fornito i gadget necessari per aiutarla a vivere da sola.

Secondo la dottoressa Inger Singh, responsabile clinico nazionale per le cadute e la fragilità, in Galles si contano più di 4,000 fratture dell'anca e 20,000 fratture di qualsiasi osso. Questi infortuni non solo hanno un impatto significativo sugli individui, ma rappresentano anche un onere per i servizi sanitari. Tuttavia, con l’introduzione dei servizi di collegamento tra fratture, il rischio di fratture successive può essere ridotto del 35-40%.

Una sfida nella prevenzione delle cadute è superare lo stigma associato all’ammissione di una caduta. Per affrontare questo problema, Age Cymru sta lavorando con le scuole di tutto il Galles per educare i bambini sui rischi delle cadute e su come possono aiutare a prevenire gli incidenti domestici. Attraverso pagine web interattive ed esercizi come l’identificazione dei pericoli in una tipica casa, i bambini stanno imparando competenze preziose per proteggere se stessi e i loro cari.

La prevenzione delle cadute è uno sforzo continuo in Galles, ma negli ultimi anni sono stati compiuti progressi. L’obiettivo è garantire che tutte le parti del Galles abbiano accesso ai servizi di collegamento tra le fratture e all’intervento precoce per ridurre la probabilità di fratture future.

Fonti: BBC Galles