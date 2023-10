Nuovi approfondimenti sul fenomeno El Niño attraverso il monitoraggio satellitare

By

La tecnologia satellitare continua a rivoluzionare la nostra comprensione del fenomeno El Niño e dei suoi impatti globali. Lanciato nel 2020, il satellite Sentinel-6 Michael Freilich è progettato per monitorare le altezze della superficie del mare e fornire dati cruciali per gli studi sul clima. Monitorando i cambiamenti nel livello del mare, gli scienziati sono in grado di prevedere una serie di impatti globali, dai modelli delle precipitazioni alle potenziali siccità.

Gli eventi di El Niño hanno diversi livelli di intensità e il loro impatto può differire in modo significativo. È qui che i satelliti come Sentinel-6 Michael Freilich svolgono un ruolo fondamentale. Tracciando i cambiamenti nell’altezza della superficie del mare nell’Oceano Pacifico, questo satellite consente ai ricercatori di anticipare gli impatti di El Niño su scala globale. Gli eventi di El Niño sono caratterizzati da livelli del mare più alti del normale e temperature oceaniche più calde della media nel Pacifico equatoriale. Queste condizioni possono poi propagarsi verso i poli lungo le coste occidentali delle Americhe.

L'evento El Niño di quest'anno è ancora in fase di sviluppo, ma gli esperti stanno già studiando gli eventi passati per ottenere informazioni sui suoi potenziali risultati. Due eventi estremi di El Niño negli ultimi 30 anni, uno nel 1997-1998 e un altro nel 2015-2016, hanno causato cambiamenti significativi nelle temperature globali dell’aria e degli oceani, dei venti atmosferici e delle precipitazioni e del livello del mare. Sentinel-6 Michael Freilich, insieme ad altri satelliti come TOPEX/Poseidon e Jason-2, ha acquisito dati sul livello del mare durante questi eventi.

Confrontando i dati del livello del mare dell’ottobre 1997, 2015 e 2023, è evidente che l’attuale evento El Niño sembra meno intenso dei due precedenti. Il livello del mare nel Pacifico centrale e orientale è da 2 a 3 centimetri più alto della media, coprendo un’area più piccola. Ciò suggerisce che l’attuale El Niño potrebbe non raggiungere il picco di forza dei suoi predecessori.

Nonostante la sua relativa modestia, l’attuale evento di El Niño ha ancora il potenziale per portare condizioni più umide nel sud-ovest degli Stati Uniti, se le condizioni sono favorevoli. Ogni evento di El Niño è unico e gli scienziati continuano a studiare e monitorare lo sviluppo dell'evento di quest'anno per comprenderne meglio gli impatti.

FAQ:

D: Cos'è Sentinel-6 Michael Freilich?

R: Sentinel-6 Michael Freilich è un satellite lanciato nel 2020 che monitora le altezze della superficie del mare per aiutare negli studi sul clima, in particolare sul fenomeno El Niño.

D: In che modo il satellite traccia gli impatti di El Niño?

R: Il satellite traccia i cambiamenti nell’altezza della superficie del mare nell’Oceano Pacifico per anticipare gli impatti globali degli eventi di El Niño.

D: Quali sono le caratteristiche degli eventi di El Niño?

R: Gli eventi di El Niño sono caratterizzati da livelli del mare più alti del normale e temperature oceaniche più calde della media nel Pacifico equatoriale.

D: Che impatto ha El Niño sulle diverse regioni?

R: El Niño può portare condizioni più umide in regioni come il sud-ovest degli Stati Uniti e siccità nelle aree del Pacifico occidentale, compresa l’Indonesia.

D: Come si confronta El Niño di quest'anno con gli eventi precedenti?

R: L’evento El Niño di quest’anno sembra essere meno intenso degli eventi estremi di El Niño del 1997 e del 2015, con il livello del mare più basso che copre un’area più piccola.

D: Qual è il potenziale impatto di El Niño di quest'anno?

R: Anche se l’attuale El Niño potrebbe non raggiungere il picco di intensità degli eventi precedenti, potrebbe comunque portare condizioni più umide nel sud-ovest degli Stati Uniti se le condizioni saranno favorevoli.