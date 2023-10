I modelli mutevoli di El Niño e l'introduzione del meccanismo Walker Switch

Negli ultimi anni, El Niño è diventato sempre più importante nelle previsioni climatiche e nella gestione della variabilità climatica globale. El Niño è la fase calda dell'El Niño-Oscillazione Meridionale (ENSO), caratterizzata dal riscaldamento delle acque oceaniche nel Pacifico equatoriale orientale. Al contrario, La Niña rappresenta il raffreddamento nella stessa regione. Queste variazioni cicliche delle temperature della superficie del mare hanno un impatto significativo sui modelli meteorologici in tutto il mondo.

Un recente studio condotto dal Quaternary Research Group guidato da Christoph Spötl mirava a capire come El Niño risponde alle influenze naturali per lunghi periodi. I ricercatori hanno analizzato i depositi di grotte conosciuti come speleotemi dell’Alaska sud-orientale, che hanno conservato registrazioni climatiche che abbracciano 3,500 anni. I risultati indicano che i processi di controllo della variabilità di El Niño sono cambiati a partire dagli anni ’1970, e che il cambiamento climatico provocato dall’uomo gioca ora un ruolo significativo.

In uno studio separato, il team si è concentrato sull’esame dei cambiamenti climatici nel sud-est dell’Alaska su un periodo molto più lungo di 13,500 anni. Gli speleotemi sono serviti come documentazione inestimabile per indagare la causa dei cambiamenti climatici rapidi e a breve termine durante le ere glaciali. Sorprendentemente, l’Alaska sud-orientale ha mostrato un modello climatico simile al Pacifico equatoriale durante la fine dell’ultima era glaciale e il periodo dell’Olocene, sfidando il consolidato “meccanismo dell’altalena bipolare”. I ricercatori hanno invece introdotto il concetto di “Walker switch”, attivato dai cambiamenti nella radiazione solare. Questo meccanismo porta a rapidi aggiustamenti delle temperature della superficie del mare nel Pacifico equatoriale, influenzando in definitiva i modelli climatici alle alte latitudini settentrionali.

Gli studi indicano che le attività umane stanno ora svolgendo un ruolo significativo nel modellare gli schemi di El Niño. Il cambiamento climatico potrebbe aver raggiunto un punto critico negli anni ’1970, portando a un modello El Niño più permanente. L’introduzione del concetto di “Walker switch” fornisce una spiegazione alternativa per le variazioni climatiche storiche, evidenziando la complessa interazione di fattori che modellano le dinamiche climatiche.

I risultati sottolineano la necessità di una ricerca continua per approfondire la nostra comprensione dei processi climatici. Poiché il sistema climatico della Terra è dinamico e complesso, lo studio continuo sarà fondamentale per prevedere e gestire la variabilità climatica su scala globale.

