Il telescopio spaziale James Webb cattura l'anello Einstein più lontano mai visto

Il James Webb Space Telescope (JWST) ha catturato un'immagine straordinaria di un anello di Einstein, situato a una sbalorditiva distanza di 21 miliardi di anni luce. Un anello di Einstein è un raro fenomeno di lente gravitazionale previsto dalla teoria della relatività di Albert Einstein. La lente gravitazionale si verifica quando la gravità di un oggetto massiccio in primo piano, come un ammasso di galassie o un buco nero, deforma lo spazio-tempo, facendo apparire curva e distorta la luce proveniente da oggetti più distanti.

La maggior parte degli oggetti sottoposti a lente gravitazionale formano archi o anelli parziali attorno all'oggetto in primo piano. Tuttavia, un vero anello di Einstein forma un cerchio completo attorno all'entità più vicina quando l'oggetto distante, l'oggetto in primo piano e l'osservatore sono perfettamente allineati. Questo allineamento consente un ingrandimento della luce emessa dall'oggetto inquadrato, consentendo agli astronomi di studiare oggetti distanti in maggiore dettaglio.

L'anello di Einstein appena scoperto, denominato JWST-ER1, è stato trovato all'interno dell'indagine COSMOS-Web, una mappa completa di oltre 500,000 galassie catturate durante un'osservazione continua di 200 ore da parte del JWST. JWST-ER1 è composto da due parti: JWST-ER1g, la galassia compatta in primo piano che funge da oggetto di lente, e JWST-ER1r, la luce proveniente da una galassia più distante che forma l'anello luminoso. JWST-ER1g si trova a circa 17 miliardi di anni luce dalla Terra, mentre JWST-ER1r è altri 4 miliardi di anni luce più lontano.

La scoperta di JWST-ER1 ha permesso ai ricercatori di calcolare la massa della galassia lente esaminando la misura in cui ha deformato lo spazio-tempo. Si è scoperto che la galassia ha una massa equivalente a circa 650 miliardi di soli, il che la rende incredibilmente densa per le sue dimensioni. È necessaria una massa aggiuntiva per spiegare i risultati del lensing, suggerendo potenzialmente la presenza di materia oscura o altri fattori ancora sconosciuti.

Questa straordinaria scoperta contribuisce alla nostra comprensione degli oggetti più distanti e antichi dell'universo. Sono necessarie ulteriori ricerche per far luce sulla natura di queste galassie densamente affollate e sui loro processi di formazione. Il telescopio spaziale James Webb continua a fornire preziose informazioni sul cosmo attraverso le sue avanzate capacità di imaging.

