Il continente Zealandia appena svelato rivela i segreti nascosti della Terra

I geoscienziati hanno fatto una scoperta rivoluzionaria, svelando un continente a lungo nascosto noto come Zealandia o Te Riu-a-Maui. Questa straordinaria rivelazione arriva dopo secoli di oscurità e segna una svolta significativa nel campo della geologia. La Zealandia, che si estende su una vasta distesa di 1.89 milioni di miglia quadrate, è ora riconosciuta come il continente più piccolo, sottile e giovane del mondo.

A differenza di altri continenti, la Zealandia è prevalentemente sommersa sotto la superficie dell'oceano, con solo poche isole sparse che rispecchiano la topografia della Nuova Zelanda. La scoperta della Zealandia evidenzia il fatto che anche i fenomeni più evidenti possono sfuggire alla comprensione umana per lunghi periodi. Come ha osservato un geologo coinvolto nel team di scoperta: “Questo è un esempio di come qualcosa di molto ovvio possa richiedere del tempo per essere scoperto”.

Lo studio della Zealandia è stato impegnativo per gli scienziati a causa della sua natura sommersa. Si sono basati su campioni di rocce e sedimenti raccolti dal fondale oceanico, nonché su siti di perforazione e sulle coste delle isole vicine. Attraverso le loro ricerche, i geologi hanno scoperto interessanti modelli geologici nell’Antartide occidentale, suggerendo la possibilità di una zona di subduzione vicino all’altopiano Campbell al largo della costa della Nuova Zelanda.

I risultati dell'indagine di Zealandia hanno portato alla creazione di una mappa aggiornata, rivelando il centro vulcanico del continente e altre caratteristiche geologiche significative. Questa migliore comprensione della geologia della Zealandia porta alla luce i suoi segreti nascosti, fornendo preziose informazioni su ciò che si trova sotto gli oceani della Terra.

Nel complesso, la scoperta della Zealandia serve a ricordare che c’è ancora molto da imparare ed esplorare sul nostro pianeta. Sottolinea l’importanza dei continui sforzi scientifici per svelare i misteri che per secoli sono sfuggiti alla comprensione umana.

Fonte:

– Phys.org

– BBC