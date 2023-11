Una nuova scoperta fa luce sul cielo notturno marziano

Per la prima volta gli scienziati hanno osservato un tenue bagliore verde nel cielo notturno di Marte visibile all'occhio umano. L'ExoMars Trace Gas Orbiter dell'Agenzia spaziale europea ha catturato questo straordinario fenomeno durante la sua missione per studiare l'atmosfera marziana. La luce splendente è particolarmente intensa nelle regioni polari e potrebbe potenzialmente essere utilizzata dai futuri esploratori umani come fonte di illuminazione, a condizione che il cielo sia privo di nuvole.

A differenza della Terra, dove il bagliore notturno è visibile come strati di luce verde, dorata e rossastra, il bagliore notturno sugli altri pianeti varia. Su Venere appare come luce infrarossa, mentre Giove mostra un bagliore notturno ultravioletto che sembra essere variabile. Marte ha già mostrato in precedenza la luce notturna infrarossa e ultravioletta e persino la luce diurna causata dalla radiazione solare nello spettro visibile. Tuttavia, fino ad ora, su Marte non era stato osservato nessuno spettro di bagliore notturno nel dominio visibile.

La recente scoperta è stata fatta studiando i dati del Trace Gas Orbiter, che si è concentrato sui margini dell’atmosfera marziana. Gli scienziati hanno identificato un bagliore notturno visibile tra altitudini comprese tra 40 e 60 chilometri al polo sud durante l'inverno marziano. Questo bagliore è il risultato degli atomi di ossigeno della soleggiata giornata marziana che si combinano in diossigeno (O2), emettendo un bagliore luminoso che può essere visto dalla superficie marziana.

L’importanza di questa scoperta risiede nel fatto che i bagliori atmosferici forniscono preziose informazioni sulla chimica, la circolazione e i processi atmosferici. Poiché Marte ha un’atmosfera sottile, comprenderne la composizione può aiutare gli scienziati a svelare il mistero del perché alcuni pianeti sono abitabili mentre altri no. Inoltre, lo studio dell'atmosfera marziana sarà di grande beneficio per i futuri esploratori, poiché fornirà informazioni cruciali sulle condizioni del pianeta.

Le recenti osservazioni aprono la strada a futuri studi globali sulla circolazione atmosferica marziana utilizzando strumenti più semplici ed economici. Con questi progressi, gli scienziati sperano che ulteriori ricerche possano gettare più luce sull’atmosfera unica di Marte, fornendo preziose conoscenze per la nostra continua esplorazione del pianeta rosso.

Domande frequenti (FAQ)

D: Come è stato scoperto il bagliore verde nel cielo notturno di Marte?

R: L'ExoMars Trace Gas Orbiter dell'Agenzia spaziale europea ha osservato il tenue bagliore verde mentre orbitava attorno a Marte. Questa è la prima volta che un fenomeno del genere viene rilevato e visibile all’occhio umano.

D: Perché il bagliore verde è particolarmente intenso nelle regioni polari?

R: Le regioni polari di Marte sperimentano un bagliore verde più pronunciato a causa della concentrazione di atomi di ossigeno. Questi atomi si combinano durante l'inverno marziano, creando diossigeno (O2) ed emettendo un bagliore luminoso.

D: In cosa differisce il bagliore notturno su Marte da quello sulla Terra?

R: Sulla Terra, il bagliore notturno appare come strati di luce verde, dorata e rossastra. Tuttavia, su Marte, il bagliore notturno è principalmente infrarosso e ultravioletto, e questa recente scoperta è la prima osservazione di bagliore notturno visibile sul pianeta rosso.

D: Quali sono le implicazioni di questa scoperta?

R: L'osservazione del bagliore notturno marziano fornisce preziose informazioni sulla chimica, la circolazione e i processi atmosferici. Comprendere la composizione dell'atmosfera di Marte aiuta gli scienziati a svelare i misteri dell'abitabilità e fornisce informazioni cruciali per le future missioni di esplorazione.

D: Il bagliore verde può essere visto dalla superficie marziana?

R: Sì, in condizioni di cielo sereno, i futuri esploratori umani su Marte potrebbero osservare il bagliore verde ad occhio nudo. Questo fenomeno potrebbe servire come potenziale fonte di illuminazione per gli astronauti sul pianeta rosso.