Immagini straordinarie di vita marina vincono il premio Ocean Photographer of the Year

Un'immagine mozzafiato di un nautilus di carta che galleggia all'indomani di un'eruzione vulcanica ha vinto il prestigioso premio Ocean Photographer of the Year 2023. La fotografia è stata scattata da Jialing Cai durante un'immersione nelle acque nere nelle Filippine. Il nautilus di carta, una specie sconosciuta, è stato trovato alla deriva su un pezzo di detriti nell'oceano in seguito all'eruzione del vulcano Taal.

Cai ha descritto le condizioni impegnative dell'immersione, con scarsa visibilità e fitta nebbia. Tuttavia, in mezzo a queste avversità, Cai ha catturato una scena serena e incantevole. Le particelle nell'acqua riflettevano la luce del fotografo, creando un'atmosfera magica. L'immagine ricordava una fiaba ambientata in una notte nevosa, sottolineando la bellezza e la resistenza della vita marina.

Il concorso Ocean Photographer of the Year ha annunciato i suoi vincitori il 14 settembre. Al secondo posto si è classificato Andrei Savin, la cui fotografia mostrava un granchio tra gli aggraziati tentacoli di un anemone di mare. L'immagine ha catturato la delicata relazione tra le diverse specie marine.

Il terzo posto è andato a Alvaro Herrero López-Beltrán per la sua inquietante fotografia di una balena che lotta per raggiungere la superficie dell'acqua. I trematodi della balena sono stati gravemente danneggiati perché rimasti impigliati in un paletto e in una lenza. L’immagine serve a ricordare fortemente l’impatto delle attività umane sulla vita marina.

Il concorso Ocean Photographer of the Year si tiene ogni anno ed è prodotto da Oceanographic Magazine in collaborazione con Blancpain, Arksen e Tourism Western Australia. Ha lo scopo di celebrare la bellezza dell’oceano e sensibilizzare l’opinione pubblica sulle sfide affrontate dagli ecosistemi marini.

