Nuova svolta nella riduzione della CO2: il catalizzatore a base di Sn consente una produzione efficiente di etanolo

In una recente scoperta rivoluzionaria, gli scienziati hanno sviluppato un catalizzatore a base di stagno che ha la capacità di produrre in modo efficiente etanolo attraverso la riduzione del biossido di carbonio. Ciò rappresenta un progresso significativo nel campo della tecnologia delle energie rinnovabili e offre grandi promesse negli sforzi per mitigare le emissioni di CO2.

La reazione elettrochimica di riduzione della CO2 (CO2RR) è un metodo molto ricercato per trasformare l’anidride carbonica in combustibili a base di carbonio. La produzione di combustibili liquidi, come l’etanolo, è particolarmente desiderabile a causa della loro elevata densità energetica e della facilità di stoccaggio. Tuttavia, la manipolazione del percorso di accoppiamento CC ha rappresentato una sfida importante, ostacolando i progressi in questo settore.

Guidati dai Proff. Tao Zhang e Yanqiang Huang del Dalian Institute of Chemical Physics (DICP) dell'Accademia cinese delle scienze (CAS), un gruppo di ricerca ha fatto un passo avanti significativo in questo campo. Hanno sviluppato un catalizzatore a base di Sn chiamato SnS2@Sn1-O3G, che ha dimostrato una notevole efficienza nella conversione della CO2 in etanolo. Con un'efficienza faradaica fino all'82.5% a -0.9 VRHE e una densità di corrente geometrica di 17.8 mA/cm2, questo catalizzatore mostra un grande potenziale per l'implementazione su larga scala.

Il catalizzatore SnS2@Sn1-O3G è stato fabbricato attraverso una reazione solvotermica di SnBr2 e tiourea su una schiuma di carbonio tridimensionale. È costituito da nanofogli di SnS2 e atomi di Sn dispersi atomicamente (Sn1-O3G), cruciali per la sua attività catalitica.

Attraverso uno studio meccanicistico, i ricercatori hanno scoperto che la componente Sn1-O3G del catalizzatore svolge un ruolo fondamentale nel promuovere la formazione di legami CC. Adsorbendo gli intermedi *CHO e *CO(OH), facilita l'accoppiamento dei gruppi formile e bicarbonato, con conseguente produzione di etanolo. I reagenti marcati isotopicamente hanno inoltre rivelato che gli atomi di carbonio nel prodotto finale di etanolo derivano da acido formico e CO2.

Questa ricerca innovativa apre nuove possibilità per la sintesi dell’etanolo e offre una preziosa strategia per manipolare i percorsi di riduzione della CO2 per ottenere i prodotti desiderati. I risultati sono stati pubblicati sulla prestigiosa rivista scientifica Nature Energy, fornendo ulteriore credibilità al significato di questa svolta.

FAQ:

D: Qual è il significato del catalizzatore appena sviluppato?

R: Il catalizzatore a base di Sn consente una produzione efficiente di etanolo attraverso la riduzione di CO2, fornendo una soluzione promettente per la tecnologia delle energie rinnovabili.

D: Come funziona il catalizzatore?

R: Il catalizzatore promuove la formazione di legami CC adsorbendo specifici intermedi e facilitando il loro accoppiamento, portando alla produzione di etanolo.

D: Quali sono le potenziali applicazioni di questa svolta?

R: Questa svolta apre nuove possibilità per la sintesi su larga scala dell’etanolo e offre spunti sulla manipolazione dei percorsi di riduzione della CO2 per ottenere i risultati desiderati.

D: Dove posso trovare ulteriori informazioni sulla ricerca?

R: I risultati della ricerca sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Nature Energy. [Link alla rivista se disponibile]