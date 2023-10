Eclissamento del binario a raggi X 4U 1538-522: approfondimenti dalle osservazioni NuSTAR

I ricercatori della North Bengal University di Siliguri, in India, hanno utilizzato il Nuclear Spectroscopic Telescope Array (NuSTAR) della NASA per studiare le proprietà e il comportamento di un sistema binario a raggi X a eclisse noto come 4U 1538-522. Le binarie a raggi X (XRB) sono sistemi composti da una stella normale o una nana bianca che trasferisce massa su un oggetto compatto come una stella di neutroni o un buco nero. 4U 1538-522 è specificamente una binaria a raggi X di massa elevata (HMXB) ad eclisse persistente alimentata dal vento situata a circa 22,200 anni luce di distanza.

Lo studio ha scoperto che il periodo di spin di 4U 1538-522 è di circa 526.23 secondi e mostra una tendenza allo spin-down. Tuttavia, si verifica un'inversione di coppia e la sorgente inizia a girare a una velocità di -0.305 secondi all'anno. Il profilo dell'impulso del sistema mostra una natura a doppio picco con un picco primario e uno secondario, con il picco secondario che si indebolisce vicino all'energia della linea del ciclotrone (18-24 keV). Al di sopra di 30 keV, il profilo dell'impulso passa da a doppio picco a a picco singolo.

Inizialmente è stato osservato che l'energia della linea del ciclotrone di 4U 1538-522 aumenta a una velocità di circa 0.11 keV all'anno, seguita da una diminuzione a una velocità di -0.14 keV all'anno. Questa variazione suggerisce uno squilibrio tra l’afflusso e il deflusso del materiale, che porta a cambiamenti nel tumulo di accrescimento nel tempo. Le osservazioni NuSTAR rivelano anche che le eclissi di 4U 1538-522 sono causate da piccoli e densi grumi nel vento del sistema che oscurano la luce visiva quando la stella di neutroni entra nel lembo della sua compagna supergigante.

Questi risultati forniscono preziose informazioni sulle proprietà e sul comportamento di 4U 1538-522, facendo luce sulla dinamica delle binarie a raggi X e sui processi di accrescimento coinvolti.

Fonte: “Evoluzione a lungo termine dell’energia della linea del ciclotrone in una pulsar eclissante 4U 1538-522”. – Ruchi Tamang et al., Avvisi mensili della Royal Astronomical Society (2023) DOI: 10.1093/mnras/stad2907

