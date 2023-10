Gli scienziati cittadini che tracciano i segnali radio durante le eclissi solari

Durante le eclissi solari americane dell'ottobre 2023 e dell'aprile 2024, centinaia di radioamatori prenderanno le onde radio per aiutare gli scienziati a studiare gli effetti degli eventi cosmici sui segnali radio. La comunità dei radioamatori, come viene spesso chiamata, utilizzerà le proprie apparecchiature radio per monitorare come vengono influenzate le trasmissioni radio quando la Luna blocca il Sole.

Uno di questi entusiasti è Todd Baker, un venditore di nastri trasportatori industriali dell'Indiana, che ha un'enorme torre di antenne nel suo cortile. Baker, conosciuto con il suo nominativo W1TOD, ha una collezione di antenne appuntite che gli permettono di effettuare trasmissioni a lunga distanza attraverso gli Stati Uniti e persino in altre parti del mondo. Le onde radio che trasmette possono rimbalzare sulla ionosfera, uno strato atmosferico situato tra 50 e 400 miglia sopra la superficie terrestre, consentendogli di comunicare su lunghe distanze.

È noto che le eclissi solari influenzano le trasmissioni radio e Baker e centinaia di altri appassionati di radioamatori riempiranno intenzionalmente le onde radio durante le prossime eclissi come parte di un gigantesco esperimento. Queste eclissi offrono l'opportunità di osservare il comportamento fluttuante della ionosfera su larga scala poiché l'ombra proiettata dalla Luna durante un'eclissi è unica e viaggia rapidamente attraverso la superficie terrestre.

L'esperimento è guidato da Nathaniel Frissell, fisico spaziale e ingegnere elettrico dell'Università di Scranton, che ha formato un collettivo scientifico cittadino chiamato HamSCI. Questo collettivo consente ai radioamatori di condividere con gli scienziati le loro esperienze e osservazioni durante le eclissi.

La ionosfera è uno strato dell’atmosfera complesso e in continua evoluzione, che rende difficile per gli scienziati comprenderlo appieno. La fluttuazione della ionosfera è influenzata dalla presenza o dall'assenza del Sole, portando a cambiamenti nel comportamento delle onde radio. Studiando il modo in cui le eclissi solari influenzano le trasmissioni radiofoniche, gli scienziati sperano di ottenere una migliore comprensione di questo fenomeno.

Nel complesso, la partecipazione di radioamatori a questo esperimento offre agli scienziati un'opportunità unica di raccogliere dati sugli effetti delle eclissi solari sui segnali radio. È un esempio di come gli scienziati cittadini possono contribuire alla ricerca scientifica e ad approfondire la nostra comprensione del mondo che ci circonda.

Fonte:

– Articolo originale: BBC Future – “Gli scienziati cittadini che tracciano i segnali radio durante le eclissi solari”

– Definizioni: Cambridge Dictionary, Wikipedia.