Una guida per osservare l'eclissi solare anulare dell'"Anello di fuoco" del 14 ottobre 2023

By

Se stai cercando un posto privilegiato per vedere l'imminente eclissi solare anulare del 14 ottobre 2023, sei fortunato. Abbiamo mappe dettagliate che mostrano il percorso dell'eclissi attraverso Hill Country, San Antonio e il Texas centro-meridionale.

Per leggere le mappe ecco una rapida guida:

– Area blu: indica la regione in cui si verificherà l'eclissi completa e dove sarà visibile l'affascinante effetto "anello di fuoco".

– Linee rosse: queste linee rappresentano la durata dell'eclissi completa in minuti e secondi.

– Area bianca: questa è la “zona di pascolo” dove si possono vedere alcune caratteristiche topografiche della luna.

Se vivi o lavori a San Antonio, non avrai bisogno di viaggiare lontano per assistere all'eclissi. L'intera città e la contea di Bexar si trovano nel percorso dell'eclissi anulare completa, il che significa che l'effetto dell'anello di fuoco sarà visibile da qualsiasi luogo. La durata dell'effetto completo varierà a seconda della tua posizione, da 3 minuti nella contea orientale di Bexar a 4.5 minuti nella contea occidentale di Bexar.

Al di fuori del percorso dell'eclissi anulare totale si trova l'affascinante "zona di pascolo". Qui, il percorso della luna sfiorerà l'interno del sole, offrendo l'opportunità di assistere a un fenomeno chiamato “Baily's Beads”, dove il sole splende attraverso i crateri della luna. Alcune aree nella zona di pascolo includono Canyon Lake, New Braunfels, Seguin e Brackettville.

Per coloro che cercano la durata più lunga dell'effetto "anello di fuoco", dirigetevi verso le contee di Edwards, Real, Bandera, Medina, Atascosa o Live Oak. Queste aree vivranno quasi 5 minuti dell'eclissi anulare vicino a luoghi come Rocksprings, Lost Maples State Natural Area, Hondo, Jourdanton e Three Rivers.

Inoltre, anche le contee di Frio, Karnes, Kendall, Kerr, Uvalde e Wilson saranno testimoni dell’eclissi anulare completa.

Assicurati di trovare la tua posizione sulle mappe fornite per pianificare la tua visione di questo spettacolare evento naturale.

Fonte:

– Mappe e informazioni da KSAT News.