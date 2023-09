Grandi eventi e feste programmate per l'eclissi solare anulare dell'Oregon

Con l'avvicinarsi dell'attesissima eclissi solare anulare, l'Oregon si sta preparando per una serie di grandi eventi e feste per assistere a questo raro fenomeno celeste. L'eclissi dell'"anello di fuoco" che avrà luogo il 14 ottobre offrirà uno spettacolo spettacolare che non si vedrà più in Oregon fino al 2046.

Un'eclissi solare si verifica quando la luna nuova si allinea tra la Terra e il sole, bloccando temporaneamente la nostra visione del sole. Tuttavia, un'eclissi anulare si verifica quando la Luna è troppo lontana per bloccare completamente il sole, risultando in uno straordinario anello di luce attorno ai bordi.

Anche se gli spettatori non avranno l'opportunità di assistere alla corona solare, l'attrazione principale di un'eclissi solare totale, potrebbero comunque osservare un fenomeno noto come "perle di Baily". Questo fenomeno si verifica quando la luce del sole sembra filtrare attraverso la superficie ruvida della luna. Durante l'intero evento sono necessari occhiali speciali per l'eclissi per proteggere gli occhi degli spettatori.

Per assistere all’eclissi massima, gli individui dovranno posizionarsi all’interno di una fascia larga 90 miglia che si estenderà dalla costa centro-meridionale dell’Oregon, attraversando aree come Eugene, Roseburg, Crater Lake e il deserto di Alvord. Al di fuori di questa fascia, inclusa l’area di Portland, gli spettatori potranno sperimentare un’eclissi parziale simile all’eclissi solare totale del 2017.

Sono previsti vari eventi in tutto lo stato per celebrare questo evento celeste. L'Eclipse Fest 2023, che dovrebbe essere il più grande evento di eclissi in Oregon, presenterà musica dal vivo, attività per famiglie e la visione dell'eclissi stessa. Un altro evento, Eclipse Into Nature, si svolgerà al Running Y Resort a Klamath Falls e offrirà feste stellari, presentazioni e una festa pubblica il giorno dell'eclissi.

Altre località che ospitano feste di orologi includono Shore Acres State Park, noto per la sua straordinaria bellezza costiera, e Bullards Beach a Bandon, che promette una festa di orologi "festival della luce". Si prevede che anche Crater Lake e Fort Rock attireranno i visitatori grazie ai loro dintorni panoramici.

Man mano che l'entusiasmo cresce, è importante pianificare in anticipo e assicurarsi i biglietti o prendere le disposizioni necessarie per garantire un'esperienza memorabile durante questa rara eclissi solare anulare.

Fonte:

– Nasa

– OregonLive.com