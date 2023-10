Gli impatti persistenti della caccia commerciale alle balene del XX secolo: la perdita di diversità genetica tra le balene

By

Un recente studio condotto da Angela Sremba dell’Oregon State University (OSU) rivela che gli effetti della caccia commerciale alle balene del XX secolo persistono ancora oggi. La ricerca evidenzia una significativa perdita di diversità genetica tra le popolazioni di balene sopravvissute. Durante questo periodo oltre 20 milioni di balene furono uccise da baleniere commerciali nell'emisfero australe, incluso un numero impressionante di balene blu antartiche, megattere e balenottere comuni.

L'obiettivo dello studio era indagare i cambiamenti della diversità genetica tra le grandi balene nell'Atlantico meridionale. I ricercatori hanno analizzato il DNA estratto dalle ossa di balena trovate vicino alle stazioni baleniere abbandonate sull’isola della Georgia del Sud. Confrontando i dati genetici di queste ossa secolari con campioni di DNA di popolazioni di balene contemporanee, lo studio ha mostrato una marcata perdita di lignaggi di DNA materno nelle balene blu e nelle megattere.

Un lignaggio materno è associato alla memoria culturale delle balene, come i luoghi di alimentazione e di riproduzione, che vengono tramandati di generazione in generazione. Perdere un lignaggio materno significa perdere questa preziosa conoscenza. L'Isola della Georgia del Sud, un tempo un importante centro per la caccia alle balene, porta ancora i resti di questa caccia estensiva, con ossa di balena sparse preservate dalle basse temperature.

Sebbene la caccia commerciale alle balene sia cessata e le popolazioni di balene nell’Atlantico meridionale si stiano gradualmente riprendendo, c’è stato un basso numero di avvistamenti di balene vicino all’Isola della Georgia del Sud, indicando potenzialmente un’estinzione localizzata o l’estirpazione delle popolazioni di balene nell’area. La perdita di memoria culturale dovuta all’assenza delle balene per 60 anni ha probabilmente contribuito a questo fenomeno. Tuttavia, ci sono segni di un lento ritorno delle balene nella regione, forse riscoprendo il loro habitat dopo la perdita della memoria culturale.

L'analisi del DNA condotta nello studio ha rivelato un'elevata diversità genetica nelle megattere, nelle balenottere azzurre e nelle balenottere comuni. Tuttavia, c’è stata una chiara perdita dei lignaggi del DNA materno nelle balene blu e nelle megattere. La scarsità di campioni raccolti dopo la caccia alle balene ha reso difficile determinare le differenze di diversità nelle balenottere comuni.

Preservare le attuali informazioni genetiche è fondamentale perché alcune balene vive oggi potrebbero essere vissute durante l’era della caccia alle balene, con una durata di vita fino a un secolo. Con la morte di queste balene più anziane, ulteriori lignaggi materni potrebbero andare perduti. Comprendere il passato è essenziale per misurare e rilevare eventuali cambiamenti che potrebbero verificarsi in futuro.

La ricerca fornisce preziose informazioni sulla storia e sulle perdite delle popolazioni di balene dovute alla caccia alle balene. Inoltre, evidenzia i potenziali rischi del cambiamento climatico, poiché l’aumento delle temperature potrebbe portare al deterioramento del DNA nelle ossa delle balene sull’Isola della Georgia del Sud. Preservare questa storia è della massima importanza.

Fonte: The Journal of Heredity