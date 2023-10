Analisi delle fusioni dei buchi neri con le masse Chirp universali

I buchi neri, enigmatici e accattivanti, continuano ad essere oggetto di fascino per gli scienziati. I ricercatori dell’Istituto di studi teorici di Heidelberg (HITS) in Germania hanno fatto una scoperta intrigante: la fusione dei buchi neri produce un distinto rumore “cinguettio” che si verifica in due gamme di frequenza universali. Questa scoperta ha implicazioni significative per la nostra comprensione dei buchi neri e della loro formazione.

Le onde gravitazionali, rilevate per la prima volta nel 2015, hanno aperto un nuovo campo dell'astronomia e hanno valso il Premio Nobel per la fisica nel 2017. Queste onde sono generate da eventi catastrofici, come la collisione e la fusione di buchi neri. Analizzando la progressione della frequenza del segnale chirp emesso durante le fusioni dei buchi neri, gli scienziati possono calcolare la “massa chirp”, una rappresentazione della massa combinata dei buchi neri che si fondono.

Precedenti ipotesi sostenevano che i buchi neri di qualsiasi massa potessero fondersi. Tuttavia, i modelli sviluppati dal team HITS suggeriscono che alcuni buchi neri abbiano masse standard che si traducono in trilli universali. La presenza di masse chirp universali non solo fa luce sulla formazione dei buchi neri, ma fornisce anche approfondimenti sulle supernove, sulla fisica nucleare e stellare e sulle misurazioni dell’espansione accelerata dell’universo.

Lo svuotamento dell’involucro delle stelle nei sistemi binari gioca un ruolo cruciale nella formazione dei buchi neri. Questo processo, che avviene quando le stelle scambiano massa con la stella compagna, ha conseguenze significative sull’evoluzione di queste stelle. Le stelle che subiscono lo stripping dell’involucro hanno maggiori probabilità di esplodere in supernovae, e i buchi neri risultanti mostrano masse universali come previsto dalle simulazioni condotte dal team HITS.

Le osservazioni della fusione dei buchi neri rivelano caratteristiche interessanti nella loro distribuzione di massa. Sembra esserci un divario nella distribuzione, così come picchi a circa 8 e 14 masse solari, che si allineano con i segnali universali previsti dal team HITS. Queste caratteristiche forniscono preziose informazioni sulla formazione dei buchi neri.

Inoltre, lo studio mostra l’esistenza di buchi neri con masse molto più grandi, il che suggerisce che non tutti i buchi neri nell’universo hanno la stessa massa di quelli trovati nella nostra galassia, la Via Lattea. Questa discrepanza può essere attribuita alle differenze nella composizione chimica delle stelle da cui hanno origine questi buchi neri.

La scoperta delle masse chirp universali apre interessanti possibilità per ulteriori esplorazioni dei buchi neri e delle loro proprietà. Man mano che verranno effettuate ulteriori osservazioni, gli scienziati sperano di acquisire una comprensione più profonda della formazione e dell'evoluzione di queste enigmatiche entità cosmiche.

