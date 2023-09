Lombrichi: contributori chiave alla produzione alimentare globale

Un recente studio condotto dagli scienziati della Colorado State University (CSU) evidenzia il ruolo vitale che i lombrichi svolgono nella produzione alimentare globale. I lombrichi contribuiscono ogni anno a circa il 6.5% della resa mondiale di cereali e al 2.3% della produzione di legumi. Questa nuova ricerca stima che i lombrichi possano rappresentare fino a 140 milioni di tonnellate di cibo prodotto ogni anno. I lombrichi sono responsabili della costruzione della struttura del suolo, favorendo la ritenzione idrica e facilitando la disponibilità di nutrienti per le piante attraverso la scomposizione della materia organica. Inoltre, i lombrichi possono migliorare la crescita delle piante aumentando la produttività complessiva di circa il 25%.

I ricercatori della CSU Steven Fonte, Nathan Mueller e Marian Hsieh hanno stimato il contributo dei lombrichi alla produzione alimentare globale analizzando le mappe dell’abbondanza di lombrichi, delle proprietà del suolo, dei tassi di fertilizzanti e dei raccolti. L’analisi ha rivelato che i lombrichi hanno un impatto più significativo sulla produzione di grano nel sud del mondo, in particolare nell’Africa sub-sahariana, nell’America Latina e nei Caraibi. Ciò è probabilmente dovuto al fatto che queste regioni fanno maggiore affidamento sulla materia organica, come letame e residui colturali, che stimolano gli effetti benefici dei lombrichi sulle piante.

Lo studio sottolinea l’importanza della biodiversità del suolo e la necessità di pratiche di gestione del suolo sostenibili. Fonte sottolinea che i suoli sani possono avere effetti positivi tangibili sulla produzione agricola. Inoltre, ricerche recenti suggeriscono che i suoli contengono circa la metà della biodiversità mondiale, il che influenza in modo significativo i raccolti. Fonte spera che questo studio incoraggi un’ulteriore esplorazione dei benefici positivi che altri organismi del suolo, in particolare le comunità microbiche, hanno sulla produttività agricola.

Questa ricerca ha importanti implicazioni che vanno oltre la produzione alimentare. I lombrichi possono aiutare a mitigare la siccità e l’erosione migliorando la porosità del suolo e la ritenzione idrica. Tuttavia, i ricercatori non sostengono l’introduzione dei lombrichi in nuovi habitat. Invece, evidenziano il potenziale per migliorare la produttività agricola e ridurre la dipendenza dai prodotti agrochimici attraverso una migliore gestione della biologia del suolo nelle aree in cui i lombrichi sono già presenti.

Nel complesso, questo studio fa luce sul ruolo cruciale dei lombrichi nella produzione alimentare globale e sottolinea l’importanza della biodiversità del suolo per l’agricoltura sostenibile.

