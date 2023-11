Svelare i misteri dell'Antartide: indagare sull'impatto dei vortici sulla corrente circumpolare antartica

Questa settimana, un’ambiziosa spedizione scientifica ha intrapreso un viaggio per esplorare il cuore “perdente” della Corrente Circumpolare Antartica (ACC). L'ACC, conosciuta come la corrente più forte del mondo, svolge un ruolo cruciale nella protezione del continente ghiacciato dalle acque calde. Tuttavia, sono sorte preoccupazioni poiché gli scienziati sospettano che i vortici, formazioni vorticose di acqua che si muovono nella direzione opposta alla corrente, potrebbero agire come porte per l’infiltrazione del calore nella regione.

Guidato da CSIRO e dall’Australian Antarctic Program Partnership, un team scientifico dedicato è salpato a bordo della nave da ricerca CSIRO Investigator per indagare su questi potenziali “porte d’accesso” e raccogliere dati preziosi per comprendere il motivo per cui si stanno verificando queste perdite. Nel corso delle prossime cinque settimane, il team si recherà a sud di Hobart, impiegando attrezzature di osservazione all’avanguardia e lavorando instancabilmente 12 ore su XNUMX in turni di XNUMX ore.

La spedizione prevede l'utilizzo di alianti autonomi per acque profonde, che campioneranno colonne d'acqua fino a una profondità di 1000 metri. Questi alianti, pilotati dalla nave o gestiti a distanza, forniscono informazioni sull’intricata struttura delle strutture su piccola scala all’interno dell’oceano. Inoltre, un sistema di ormeggio galleggiante denominato ormeggio alto, dotato di 35 strumenti, misurerà la salinità, la temperatura, l'ossigeno e le correnti. Questo sistema sarà ancorato nel cuore del sito di ricerca per un periodo complessivo di 18 mesi. Il viaggio utilizzerà anche galleggianti Argo, sensori di conducibilità, temperatura e profondità (CTD) per raccogliere dati su varie proprietà dell'acqua.

Mentre la nave approfondisce i misteri dell'oceano, un'altra componente di questa spedizione innovativa coinvolge il satellite Surface Water and Ocean Topography (SWOT) appena lanciato. Sviluppato congiuntamente dalla NASA e dall’agenzia spaziale francese, il satellite offre una visione senza precedenti della dinamica oceanica con le sue misurazioni ad alta risoluzione. Il satellite SWOT consente agli scienziati di osservare le caratteristiche su scala fine che si staccano dai grandi vortici, fornendo preziose informazioni sugli intricati meccanismi dell'oceano.

Le implicazioni di questa ricerca si estendono ben oltre il regno della scienza. Con il ghiaccio marino che si sta riducendo ai minimi storici e l’Antartico che sta vivendo un cambiamento senza precedenti, comprendere queste intricate interazioni è fondamentale. Il ghiaccio marino funge da cuscinetto vitale, riflettendo la luce solare e impedendo al ghiaccio terrestre di sciogliersi nell’oceano, e il suo declino potrebbe avere un impatto drastico sui livelli del mare globale. Partecipando all’appello di Parigi per i ghiacciai e i poli, l’Australia ha dimostrato il suo impegno nella lotta al cambiamento climatico e nello studio delle sue ripercussioni nelle zone più meridionali del nostro pianeta.

FAQ:

D: Cos'è la Corrente Circumpolare Antartica (ACC)?

R: L'ACC è la corrente più forte del mondo, che scorre da est a ovest intorno all'Antartide, fungendo da scudo protettivo contro le acque calde.

D: Cosa sono i vortici?

R: I vortici sono formazioni vorticose d'acqua che si muovono nella direzione opposta alla corrente.

D: Perché è importante studiare l'impatto dei vortici sull'ACC?

R: Gli scienziati sospettano che i vortici possano fungere da porte d’ingresso del calore per infiltrarsi nella regione antartica, portando potenzialmente allo scioglimento dei ghiacciai e contribuendo all’innalzamento del livello del mare.

D: Quali strumenti e attrezzature verranno utilizzati nella spedizione?

R: La spedizione prevede l'uso di alianti autonomi per acque profonde, un sistema di ormeggio galleggiante, galleggianti Argo e sensori di conducibilità, temperatura e profondità (CTD) per raccogliere dati sulle proprietà dell'acqua.

D: Qual è il significato del satellite SWOT?

R: Il satellite SWOT appena lanciato fornisce misurazioni ad alta risoluzione delle dinamiche oceaniche, consentendo agli scienziati di osservare caratteristiche su scala fine che prima erano inaccessibili, contribuendo a una migliore comprensione degli intricati meccanismi dell'oceano.