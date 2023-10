Il nucleo interno della Terra: sorprendentemente morbido e iperattivo

Gli scienziati hanno fatto una scoperta sorprendente sul nucleo interno della Terra. A lungo ritenuto una massa metallica solida e immobile, i ricercatori hanno scoperto che il nucleo interno potrebbe in realtà essere più morbido di quanto si pensasse in precedenza. Un nuovo studio suggerisce che la morbidezza del nucleo interno potrebbe essere dovuta agli atomi iperattivi che si muovono più liberamente all’interno della loro struttura molecolare.

Il nucleo interno è una sfera massiccia composta principalmente da ferro, con un diametro di circa 760 miglia e un'età di almeno 1 miliardo di anni. È circondato dal nucleo esterno, composto da metalli liquidi vorticosi, ed è ulteriormente avvolto dal mantello, uno strato di roccia fusa appena sotto la solida crosta terrestre.

Inizialmente gli scienziati credevano che l’immensa pressione al centro del nostro pianeta lo avrebbe reso completamente solido, con atomi di ferro disposti in un rigido reticolo esagonale. Tuttavia, le onde sismiche dei terremoti hanno rivelato incoerenze all’interno del nucleo interno, portandolo a essere descritto come un “mondo mondo nascosto”.

Studi precedenti suggerivano che la morbidezza del nucleo interno potesse essere attribuita alla presenza di ferro liquido intrappolato o a uno “stato superionico”, in cui gli atomi di elementi come il carbonio e l’idrogeno si muovono costantemente attraverso il reticolo degli atomi di ferro.

In un nuovo studio pubblicato sulla rivista Earth, Atmospheric and Planetary Sciences, i ricercatori hanno ricreato l’intensa pressione del nucleo interno in un ambiente di laboratorio. Hanno osservato come si comportavano gli atomi di ferro in queste condizioni e hanno utilizzato simulazioni al computer per creare un nucleo virtuale noto come “supercella”.

Le simulazioni hanno mostrato che gli atomi di ferro all’interno del nucleo interno possono muoversi collettivamente, cambiando posizione all’interno del reticolo senza comprometterne la struttura. Questo aumento del movimento, noto come “movimento collettivo”, rende il nucleo interno meno rigido e più debole contro le forze di taglio.

La morbidezza del nucleo interno potrebbe potenzialmente far luce sulla generazione del campo magnetico terrestre, tra gli altri misteri. Comprendere i processi dinamici e l'evoluzione del nucleo interno è fondamentale per ottenere informazioni sulla composizione e sul comportamento del nostro pianeta.

Svelando il meccanismo fondamentale dietro la morbidezza del nucleo interno, gli scienziati sperano di approfondire la loro comprensione dell'interno della Terra e del suo impatto sul nostro pianeta nel suo insieme.