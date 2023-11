L'interazione tra il Sole e lo scudo magnetico della Terra: modellare l'abitabilità nel corso della storia

By

Un nuovo affascinante studio approfondisce la relazione tra il Sole e lo scudo magnetico della Terra e il modo in cui i loro cambiamenti nel tempo hanno influenzato l’abitabilità del nostro pianeta. Intitolata “L'abitabilità della Terra nella storia della sequenza principale del Sole: influenza congiunta del clima spaziale e dell'evoluzione del campo magnetico terrestre”, la ricerca è guidata da Jacobo Varela, ricercatore presso l'Università de Carlos III di Madrid. I risultati saranno pubblicati negli stimati Monthly Notice della Royal Astronomical Society.

Negli ultimi decenni, la nostra comprensione del Sole si è notevolmente ampliata grazie a missioni come la Parker Solar Probe, il Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) e il Solar Dynamics Observatory (SDO). Questi veicoli spaziali hanno fornito informazioni preziose sul comportamento del Sole, come il suo ciclo di 11 anni e le eruzioni occasionali di tempeste solari che possono distruggere le apparecchiature elettriche sulla Terra.

Allo stesso modo, abbiamo acquisito una conoscenza significativa della magnetosfera terrestre. Questo scudo magnetico protettivo, generato dal nucleo di ferro rotante del pianeta e dalle correnti di convezione, agisce come una barriera contro le radiazioni solari dannose consentendo al tempo stesso l'ingresso del calore vitale. La forza della magnetosfera ha oscillato nel tempo e i poli magnetici del pianeta hanno persino invertito le loro posizioni.

La chiave dell’abitabilità della Terra risiede nell’interazione tra il clima spaziale, creato dal vento solare del Sole e dal campo magnetico interplanetario, e la nostra magnetosfera protettiva. Il gruppo di ricerca spiega che la presenza di una robusta magnetosfera protegge la Terra dall’effetto sterilizzante del vento stellare, creando un ambiente favorevole alla vita.

Un evento particolarmente dirompente per la magnetosfera terrestre è l’espulsione di massa coronale (CME) emessa dal Sole. Durante una potente CME, la magnetosfera subisce deformazioni temporanee, con il lato diurno compresso e quello notturno esteso. Anche se nella maggior parte dei casi ciò si traduce solo in magnifiche aurore visibili a latitudini più basse, questi eventi evidenziano il delicato equilibrio tra il Sole e lo scudo magnetico della Terra.

Poiché la rotazione e l’attività magnetica del Sole erano più intense in passato, il Sole più giovane emetteva CME più potenti. Di conseguenza, le perturbazioni indotte dal Sole primordiale sulla magnetosfera terrestre furono notevolmente più forti. L’esame di come questi fattori siano cambiati nel corso di miliardi di anni e il loro impatto sull’abitabilità è al centro di questa indagine.

Utilizzando simulazioni dettagliate basate su modelli scientifici consolidati, la ricerca fa luce sull’abitabilità della Terra durante l’evoluzione del Sole. Lo studio considera diversi fattori, inclusa la forza del vento solare nel tempo. Indica che l’intensità del campo magnetico terrestre fluttua secondo un ciclo di 200 milioni di anni, influenzato dai cambiamenti interni del pianeta.

Inoltre, ci sono stati periodi in cui la natura del campo magnetico terrestre è cambiata, non solo la sua intensità. Occasionalmente, il campo diventava multipolare invece che dipolare, con la sua intensità variabile e, quando debole, addirittura invertita. Il team di ricerca ha utilizzato vari modelli per analizzare diversi intervalli di intensità del campo magnetico terrestre nel corso della sua storia, fornendo preziose informazioni sull’evoluzione magnetica del pianeta.

Comprendere come l’interazione tra il Sole e lo scudo magnetico della Terra ha modellato l’abitabilità in passato ci aiuta a comprenderne le implicazioni future. Svelando queste intricate dinamiche, gli scienziati acquisiscono una conoscenza senza precedenti sulle condizioni che rendono possibile la vita sul nostro pianeta.