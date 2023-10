Gli scienziati scoprono alti livelli di elio nella lava artica, suggerendo che il nucleo della Terra stia perdendo acqua

Gli scienziati hanno fatto una scoperta intrigante che potrebbe suggerire una perdita nel nucleo della Terra. Alti livelli di elio-3 (³He), un isotopo raro, sono stati trovati in colate laviche risalenti a 62 milioni di anni fa sull’isola di Baffin nell’arcipelago artico. Questa scoperta mette in discussione la convinzione che il nucleo della Terra, una gigantesca palla di ferro fuso al centro del pianeta, sia incapsulato e isolato.

Tipicamente, “L'elemento trovato nelle rocce proviene da materiale bombardato dal sole durante le prime fasi dell'esistenza del pianeta. Poiché la Terra non produce molto ³He e quel poco che sfugge nello spazio a causa della radiazione solare, è insolito scoprire oggi livelli elevati di questo isotopo nelle rocce. La maggior parte delle rocce ricche di He sono state ricondotte al mantello terrestre.

I livelli di ³He trovati nelle rocce laviche di olivina delle Isole Baffin superano di gran lunga ciò che gli scienziati credevano fosse possibile. Il mantello terrestre, che rilascia costantemente lava e assorbe parti della crosta, perde naturalmente nel tempo parte dell'He originariamente conservato. Tuttavia, se la quantità di ³He in una roccia supera un certo limite, ciò suggerisce che l'elio proviene da una fonte diversa.

Questa scoperta porta i ricercatori a considerare la possibilità che l'elio provenga dal nucleo della Terra. Ciò mette in discussione la precedente comprensione secondo cui il nucleo e gli strati esterni del pianeta, compresi il mantello e la crosta, sono chimicamente stabili e non trasferiscono materiale tra di loro. Se questa scoperta fosse vera, suggerirebbe che l’interno profondo del nostro pianeta è più dinamico di quanto si pensasse in precedenza, con elementi che si muovono tra il nucleo metallico e le parti rocciose della Terra.

Sono ora in corso ulteriori indagini per determinare se anche altri elementi diversi dall’elio fuoriescono dal nucleo della Terra e come e quando questi elementi migrano nelle componenti rocciose del pianeta. Questo studio innovativo fa luce sulla natura complessa e dinamica del nostro pianeta e ha il potenziale per rivedere la nostra comprensione dei suoi processi interni.

Fonte:

– Natura (30 agosto 2021)