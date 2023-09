La crescita della crosta terrestre: lenta e costante

Un recente studio condotto da ricercatori della Pennsylvania State University mette in discussione le teorie esistenti sulla rapida formazione delle placche tettoniche della Terra. Lo studio, pubblicato sulla rivista Geochemical Perspective Letters, presenta prove che contraddicono la convinzione che l’attività tettonica sia emersa improvvisamente circa 3 miliardi di anni fa. I ricercatori suggeriscono invece che la crescita della crosta terrestre sia avvenuta gradualmente nel tempo.

L'autore principale Jesse Reimink, assistente professore di geoscienze, spiega che la teoria prevalente suggerisce un pianeta coperchio stagnante senza attività tettonica prima di un improvviso spostamento verso le placche tettoniche. Tuttavia, i risultati dello studio dimostrano che non è così. Per tracciare la formazione della crosta terrestre, i ricercatori hanno analizzato la composizione chimica e l'età di oltre 600,000 campioni delle rocce più antiche conosciute sul pianeta.

Ricerche precedenti si basavano su singoli minerali per stimare il tasso di crescita della crosta, ma questo metodo era suscettibile di errori. I minerali possono subire una ricristallizzazione parziale in un secondo momento, con conseguenti calcoli imprecisi su quando si sono formati per la prima volta. Per superare questo problema, i ricercatori hanno sviluppato un metodo unico che considerava la rielaborazione e il riformamento delle rocce ignee nel tempo. Calibrando la rielaborazione documentata nei registri rocciosi, sono stati in grado di determinare la curva di crescita della crosta terrestre.

Confrontando la curva appena calcolata con le stime precedenti basate sui dati minerari, i ricercatori hanno scoperto che la lenta formazione dei continenti si allinea meglio con i dati basati sulle rocce. La formazione dei continenti e delle placche tettoniche iniziò probabilmente circa 4 miliardi di anni fa, molto prima di quanto si credesse in precedenza, e continuò per un lungo periodo.

Tuttavia, Reimink avverte che la ricerca non è conclusiva a causa dei dati limitati che coprono il primo miliardo di anni di storia della Terra. Le rocce più vecchie di 3 miliardi di anni sono rare e quelle più vecchie di 4 miliardi di anni si trovano solo in poche località remote. Tuttavia, questo studio fornisce preziose informazioni sulla crescita della crosta terrestre e mette in discussione le teorie prevalenti sulla rapida emergenza dell’attività tettonica.

La moderna tettonica a placche, che ricicla costantemente la crosta terrestre, è responsabile della ricca biodiversità e della diversità geologica del pianeta. Tuttavia, pone anche delle sfide per lo studio della documentazione rocciosa, poiché le rocce più antiche sono scarse. Nonostante queste limitazioni, la ricerca contribuisce alla nostra comprensione della crescita lenta e costante della crosta terrestre nel corso di miliardi di anni.

